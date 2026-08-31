Лудогорец преговаря с национал на Хърватия

Лудогорец иска да привлече вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич, твърди журналистът Пит О’Рурк. Според него, двете страни вече водят преговори.

30-годишният Гърбич има два мача за националния отбор на Хърватия, с който спечели бронзов медал от Мондиал 2022, въпреки че записва нито минута.

Вратарят е част от Шефилд Юнайтед от началото на 2024 г., когато е привлечен от Атлетико Мадрид. За Атлети има 12 двбубоя, а в този период е бил преотстъпван и на Лил, където е записал 21 срещи.

През последните два сезона пък Шефийлд го преотспътва на турските Чайкур Ризеспор и Карагюмрюк, където играе по един сезон. За първите пази в 22 мача, а за вторите - в 32.

Ако сделката стане факт, почти сигурно “орлите” ще се разделят със Серджио Падт.

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