Лудогорец продаде израелец в родината му

Лудогорец реализира пореден изходящ трансфер. Клубът продаде Идан Нахмиас на шампиона на Израел Апоел (Беер Шева). Двата клуба финализираха успешно преговорите по сделката, като централният защитник премина медицински и фитнес тестове в новия си отбор. С Апоел бранителят ще участва в основната фаза на Лига Европа.

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Нахмиас бе привлечен в Лудогорец през август м.г. от Макаби (Тел Авив). За една година защитникът изигра 30 мача и отбеляза 1 гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Лудогорец пожелава успех на Идан Нахмиас в новия му отбор!

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