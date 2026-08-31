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Лудогорец продаде израелец в родината му

  • 31 авг 2026 | 11:15
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Лудогорец реализира пореден изходящ трансфер. Клубът продаде Идан Нахмиас на шампиона на Израел Апоел (Беер Шева). Двата клуба финализираха успешно преговорите по сделката, като централният защитник премина медицински и фитнес тестове в новия си отбор. С Апоел бранителят ще участва в основната фаза на Лига Европа.

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Нахмиас бе привлечен в Лудогорец през август м.г. от Макаби (Тел Авив). За една година защитникът изигра 30 мача и отбеляза 1 гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Лудогорец пожелава успех на Идан Нахмиас в новия му отбор!

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