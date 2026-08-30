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Манчестър Сити ще плати 85 милиона паунда за Коди Гакпо

  • 30 авг 2026 | 14:08
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В Манчестър Сити са уверени, че ще успеят да финализират навреме трансфера на Коди Гакпо от Ливърпул, твърди Фабрицио Романо. Още вчера трансферният експерт разкри, че нидерландското крило е дало съгласието си да премине на “Етихад” и предпочита този трансфер пред това да подпише с Тотнъм, който също проявява силен интерес към него.

Гакпо беше титуляр в първите два мача на Ливърпул, като срещу Нюкасъл отбеляза гол, а във вчерашния двубой с Нотингам Форест асистира на Александър Исак за неговото попадение. Интересното е, че във втория мач Андони Ираола го премести по десния фланг, но въпреки това Гакпо се представи добре на по-необичайната за него позиция.

Ливърпул ще продаде Гакпо само ако привлече още един флангови футболист, освен Брадли Баркола, който днес или утре официално трябва да стана играч на мърсисайдци. “Червените” проявяват интерес към Янкуба Минте и Исмаила Сар, но първите им оферти бяха отхвърлени от Брайтън и Кристъл Палас.

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Снимки: Imago

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