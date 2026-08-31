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  3. От Ливърпул продължават да са супер активни, договориха вратар от Белгия

От Ливърпул продължават да са супер активни, договориха вратар от Белгия

  • 31 авг 2026 | 12:49
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От Ливърпул продължават да са супер активни, договориха вратар от Белгия

От Ливърпул продължават да са изключително активни в последните дни на трансферния пазар и са постигнали договорка за белгийския вратар Лука Бругманс от Генк, съобщава журналистът Саша Таволиери. “Червените” вече са се съгласили да платят 35 милиона евро за футболиста, който най-вероятно ще остане под наем в белгийския тим през този сезон, освен ако Гиорги Мамардашвили в крайна сметка не се присъедини към Нотингам Форест.

Ливърпул започна преговори за нов вратар, Нотингам Форест има интерес към Мамардашвили
Ливърпул започна преговори за нов вратар, Нотингам Форест има интерес към Мамардашвили

Самият Бругманс в момента преминава медицински прегледи, след което се очаква да подпише личния си договор, а сделката да бъде завършена. В Ливърпул от няколко години се готвят за момента, в който ще трябва да заменят Алисон на своята врата, но бразилският страж продължава да е част от тима и да се представя на високо ниво, като по този начин блокира конкуренцията.

От Ливърпул се насочват към крило на Челси
От Ливърпул се насочват към крило на Челси
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Снимки: Gettyimages

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