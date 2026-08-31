От Ливърпул продължават да са супер активни, договориха вратар от Белгия

От Ливърпул продължават да са изключително активни в последните дни на трансферния пазар и са постигнали договорка за белгийския вратар Лука Бругманс от Генк, съобщава журналистът Саша Таволиери. “Червените” вече са се съгласили да платят 35 милиона евро за футболиста, който най-вероятно ще остане под наем в белгийския тим през този сезон, освен ако Гиорги Мамардашвили в крайна сметка не се присъедини към Нотингам Форест.

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🔴🦅 More on our exclusive story regarding Lucca Brugmans & Liverpool FC.



The Belgian goalkeeper is currently undergoing his medical tests as a precaution due to the tight schedule. The transfer is valued at €35M.



If Giorgi Mamardashvili signs for Nottingham, the Belgian will… pic.twitter.com/Vm81aa35a0 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2026

Самият Бругманс в момента преминава медицински прегледи, след което се очаква да подпише личния си договор, а сделката да бъде завършена. В Ливърпул от няколко години се готвят за момента, в който ще трябва да заменят Алисон на своята врата, но бразилският страж продължава да е част от тима и да се представя на високо ниво, като по този начин блокира конкуренцията.

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Снимки: Gettyimages