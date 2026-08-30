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Сенси: Не мисля, че съм компютърът в нашия отбор

  • 30 авг 2026 | 23:24
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Звездата на ЦСКАСтефано Сенси, сподели след успеха с 3:1 над Черно море, че тимът му трябва да продължи с това си представяне в следващите мачове.

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„Щастлив съм от представянето ми, но съм по-радостен за отбора, защото заслужвахме тази победа след последния ни двубой. Работим всеки ден, за да можем да печелим всеки мач. Тренирам удари във всяка една тренировка. Ако видя, че имам възможност да стрелям, ще го направя. Ако видя, че мога да подам, ще подам. Не мисля, че аз съм в ролята на компютъра на терена. Има много качествени състезатели и е лесно да играем заедно. Започнах леко отляво в центъра, но понякога треньорът иска от нас да се движим повече. Трябва да намираме решения. Нямах търпение да играя днес. Беше трудно за мен да не мога да помогна срещу ОФИ Крит, но това са правилата. Трябва да продължим да сме семейство. За момента мачовете в Европа са доста далеч. Имаме много мачове към момента“.

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