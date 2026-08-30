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  3. Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

  • 30 авг 2026 | 23:34
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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след успеха с 3:1 над Черно море. "Армейците" продължават без загуба от началото на новия сезон, като изостават само на две точки от първото място. Наставникът коментира призивите за оставка, които се чуват от трибуните в пореден двубой на тима.

"В първите 40 минути играхме освободено, вкарахме красиви голове. След това има неща, които коренно трябва да променим в нашето поведение за мачовете, които предстоят. Даваме изкуствено инициативата на противника. Това, че спряхме да играем, когато вкарахме за 2:0. Трябва да искаме да вкарваме още голове и да радваме хората, които идват да ни гледат.

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Абсолютно наша наивна и глупава грешка за гола. Имаме цел как трябва да играем с топката, а се опитваме да импровизираме на терен. Виждаме до какво водят. Когато намерим пространство в противниковите отбори, вкарваме изключително красиви голове. Днес и трите попадения бяха доста класни. Трябва да имаме по-голяма агресия, когато топката не е в нас.

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Ние разчитаме на футболните и човешките качества на Стефано Сенси. Оттук нататък искаме всеки един, който е в отбора, да дава това нещо. Опита, увереността и самочувствието на отбора. До този момент за 40 дни изиграхме 12 мача. Това е нечовешки цикъл и преминахме през него по най-добрия начин. Днес започнахме мача много по-добре отколкото предходните в шампионата. Има неща, върху които трябва да работим.

19 ЦСКА 3:1 Черно море

Ще гоним онова, което са ни поставили като цели, докрай. Ще мислим за Лига Европа след един месец. Ще играем срещу много силни отбори. Това е бонус за всички в клуба. Трябва да покажем, че сме добър отбор.

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Изключително трудно ни е, но това е част от нашата работа. Аз съм тук да работя, а не да коментирам всичко останало", заяви Янев.

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Снимки: Владимир Иванов

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