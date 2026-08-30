ЦСКА 1:0 Черно море, Сенси "застреля" Христов

Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

ЦСКА и Черно море играят при 1:0 в мач от 7-мия кръг на efbet Лига. Стефано Сенси откри резултата в 20-ата минута след ефектна тупалка.

Сред титулярите на домакините има известни промени спрямо 11-те, които започнаха срещу ОФИ (Крит) през седмицата. Те стартираха без Иванов, Пастор, Мартино, Жордао, Ето'о и наказаният Иту, а на техните места се появиха Брахими, Родригес, Йорданов, Сенси, Панайотов, Соле и Цварц.

Това наложи капитанската лента да отиде на ръката на Питас.

ЦСКА започна напористо и Панайотов отправи шут след 15 секунди игра в аут. В 9-ата минута "червените" направиха много сериозен пропуск. Сенси центрира от фал към задната греда, където бе непокртият Цварц. Нападателят подаде с глава към Питас, а кипърският национал не уцели вратата от пет метра.



Черно море отговори с удар на Керчев след центриране от корнер и разбъркване, а Лапоухов улови без проблем.

ЦСКА - ЧЕРНО МОРЕ 0:0

ЦСКА: 21. Лапоухов, 11. Брахими, 5. Гбамен, 32. Родригес, 19. Йорданов, 7. Ебонг, 8. Сенси, 30. Панайотов, 94. Соле, 28. Питас, 10. Цварц

ЧЕРНО МОРЕ: 31. Христов, 3. Атанасов, 5. Скуадроне, 37. Керчев, 50. Томбак, 8. Дончев, 71. Панайотов, 24. Телеш, 11. Аши, 10. Сидни, 19. Лазаров

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