Ралф Шумахер ще претърпи операция след инцидент с джет

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер ще се подложи на хирургическа интервенция след инцидент с джет. Германецът обаче очаква да бъде на "Монца" за Гран При на Италия този уикенд.

Инцидентът е станал по време на телевизионно събитие на живо – световния шампионат по джет за знаменитости на Щефан Рааб, проведен в Дуисбург.

IT'S RACE WEEK IN ITALY! 🥰🇮🇹



We're back for Round 13 at Monza 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/t7xF4y2L7B — Formula 1 (@F1) August 31, 2026

Ландо Норис готов да повтори атаката на Макс от 2025

В индивидуалната надпревара Шумахер стигна до финала, но не успя да спечели, преди вниманието да се насочи към отборния турнир.

Там Шумахер се състезаваше заедно с водещия Рааб, но нещата не се развиха по план. Двамата се преобърнаха при един от буйовете и паднаха във водата.

Лиам Лоусън: Все още не знам нищо за бъдещето ми

Само мигове по-късно джетът се преобърна отново, след като Шумахер потегли рязко, преди Рааб да се е качил напълно.

При опита си да се върне на джета стана ясно, че Шумахер изпитва болка. По-късно той обясни пред RTL: „Рамото ми се извади, когато се опитах да обърна джета толкова бързо“.

Съперник на Никола Цолов също с тест на болид от Формула 1

След като рамото му е било наместено, рентгенова снимка е показала малко счупване, което ще наложи операция.

„Беше само изваждане на рамото, но за съжаление се е отчупило и парченце кост - каза Шумахер. - Операцията ще приключи бързо и след това би трябвало да съм отново на „Монца“. Просто ще трябва да държа микрофона с лявата си ръка!“

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages