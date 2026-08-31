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Ралф Шумахер ще претърпи операция след инцидент с джет

  • 31 авг 2026 | 13:48
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Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер ще се подложи на хирургическа интервенция след инцидент с джет. Германецът обаче очаква да бъде на "Монца" за Гран При на Италия този уикенд.

Инцидентът е станал по време на телевизионно събитие на живо – световния шампионат по джет за знаменитости на Щефан Рааб, проведен в Дуисбург.

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В индивидуалната надпревара Шумахер стигна до финала, но не успя да спечели, преди вниманието да се насочи към отборния турнир.

Там Шумахер се състезаваше заедно с водещия Рааб, но нещата не се развиха по план. Двамата се преобърнаха при един от буйовете и паднаха във водата.

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Само мигове по-късно джетът се преобърна отново, след като Шумахер потегли рязко, преди Рааб да се е качил напълно.

При опита си да се върне на джета стана ясно, че Шумахер изпитва болка. По-късно той обясни пред RTL: „Рамото ми се извади, когато се опитах да обърна джета толкова бързо“.

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След като рамото му е било наместено, рентгенова снимка е показала малко счупване, което ще наложи операция.

„Беше само изваждане на рамото, но за съжаление се е отчупило и парченце кост - каза Шумахер. - Операцията ще приключи бързо и след това би трябвало да съм отново на „Монца“. Просто ще трябва да държа микрофона с лявата си ръка!“

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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