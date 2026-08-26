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  3. Общо 19 червени флага белязаха двудневния тест на Формула 3 в Мадрид

Общо 19 червени флага белязаха двудневния тест на Формула 3 в Мадрид

  • 26 авг 2026 | 14:53
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Общо 19 червени флага белязаха двудневния тест на Формула 3 в Мадрид

Новата писта в Мадрид, която ще приеме Гран При на Испания след само две седмици, се оказа голямо изпитание за пилотите във Формула 3, които имаха възможността да изпробват трасето по време на двудневен тест.

Според информация на фотографа Ким Илман, по време на двата изпитателни дена на 24 и 25 август, е имало общо 19 спирания на сесиите с червени флагове след инциденти. Най-голяма част от произшествията са станали в петия завой, който е част от тесния шикан в края на най-дългата права на „Мадринг“.

Разбира се, за броя инциденти допринася и фактът, че пистата в Мадрид е градско и съответно стените са в непосредствена близост до трасето. Отделно като напълно нова писта, сцеплението е бил далеч от идеалното, така че по-време на състезателния уикенд вероятно ще гледаме по-малко инциденти.

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Снимки: Gettyimages

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