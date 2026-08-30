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Лиам Лоусън: Все още не знам нищо за бъдещето ми

  • 30 авг 2026 | 11:19
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Лиам Лоусън заяви, че все още няма яснота къде и дали изобщо ще се състезава във Формула 1 през 2027 година, въпреки очакванията му разговорите да започнат по време на лятната пауза.

Кои са пилотите във Формула 1 с договор до края на 2026?
Кои са пилотите във Формула 1 с договор до края на 2026?

Този коментар на Лоусън идва на фона на новия договор, който Макс Верстапен подписа с Ред Бул малко преди подновяването на сезона във Формула 1. Това практически означава, че в момента Биковете имат три свободни места за сезон 2027, но и четирима пилоти, които се борят за тях.

Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул
Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул

Това са настоящият пилот на Ред Бул Исак Хаджар, който пропусна Гран При на Нидерландия заради контузия, Лоусън и неговият съотборник в Рейсинг Булс Арвид Линдблад, както и Никола Цолов. По-рано тази седмица Българския лъв, който в момента е лидер във Формула 2, направи своя първи тест във Формула 1, впечатлявайки ръководството на Рейсинг Булс с карането си на „Имола“.

Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"
Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"

Ако в Ред Бул решат да дадат шанс на Цолов за титулярна позиция във Формула 1 догодина, това най-вероятно ще бъде за сметка на Лоусън, който ще загуби мястото си в Рейсинг Булс, въпреки силния сезон, който прави. Самият новозеландец заяви, че все още не знае нищо за своето бъдеще както в системата на Ред Бул, така и в спорта като цяло.

Никола Цолов за теста вчера: 700 километра по-късно...
Никола Цолов за теста вчера: 700 километра по-късно...

„Мисля, че тези разговори така или иначе са постоянни. Но по отношение на някаква яснота, все още няма такава“, заяви 24-годишният пилот.

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Снимки: Gettyimages

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