Лиам Лоусън: Все още не знам нищо за бъдещето ми

Лиам Лоусън заяви, че все още няма яснота къде и дали изобщо ще се състезава във Формула 1 през 2027 година, въпреки очакванията му разговорите да започнат по време на лятната пауза.

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Този коментар на Лоусън идва на фона на новия договор, който Макс Верстапен подписа с Ред Бул малко преди подновяването на сезона във Формула 1. Това практически означава, че в момента Биковете имат три свободни места за сезон 2027, но и четирима пилоти, които се борят за тях.

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Това са настоящият пилот на Ред Бул Исак Хаджар, който пропусна Гран При на Нидерландия заради контузия, Лоусън и неговият съотборник в Рейсинг Булс Арвид Линдблад, както и Никола Цолов. По-рано тази седмица Българския лъв, който в момента е лидер във Формула 2, направи своя първи тест във Формула 1, впечатлявайки ръководството на Рейсинг Булс с карането си на „Имола“.

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Ако в Ред Бул решат да дадат шанс на Цолов за титулярна позиция във Формула 1 догодина, това най-вероятно ще бъде за сметка на Лоусън, който ще загуби мястото си в Рейсинг Булс, въпреки силния сезон, който прави. Самият новозеландец заяви, че все още не знае нищо за своето бъдеще както в системата на Ред Бул, така и в спорта като цяло.

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„Мисля, че тези разговори така или иначе са постоянни. Но по отношение на някаква яснота, все още няма такава“, заяви 24-годишният пилот.

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Снимки: Gettyimages