Кои са пилотите във Формула 1 с договор до края на 2026?

В последните дни новините за новите договори на звездите във Формула 1 валят една след друга: двамата пилоти на Уилямс, Франко Колапинто, Макс Верстапен, днес и световният шампион Ландо Норис.

Ясно е, че голямото разместване на силни пилоти по големите отбори се отлага за неопределеното бъдеще, но кои са тези, които имат договор до края на настоящия сезон? И някои от тези пилоти ще трябва да се потрудят доста сериозно, за да заслужат нов договор.

MR. MCLAREN EXTENDS HIS CONTRACT UNTIL 2030 pic.twitter.com/ih6Wbaunpo — Holiness (@F1BigData) August 29, 2026

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Първата позиция е за лидера в световния шампионат Андреа Кими Антонели, въпреки че новият му договор е просто формалност и съвсем скоро се очаква той да бъде обявен, при това с доста по-голяма заплата.

Контузеният втори пилот на Ред Бул Исак Хаджар е ангажиран до края на сезона, но и при него се очаква да запази мястото си.

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Доста по-интересно е по-назад в класирането. Двамата пилоти на Рейсинг Булс Арвид Линдблад и Лиам Лоусън са с договори до края на 2026, като претендент за титулярно място в тима е и лидерът в класирането във Формула 2 Никола Цолов.

Фернандо Алонсо е с договор до края на 2026, но преговорите за удължаването му вече са започнали. За този сезон са ангажирани и двамата пилоти на Хаас Оливър Беарман и Естебан Окон, като шансовете на французина да запази мястото си не са особено големи.

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Снимки: Gettyimages