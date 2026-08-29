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Кои са пилотите във Формула 1 с договор до края на 2026?

  • 29 авг 2026 | 19:24
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В последните дни новините за новите договори на звездите във Формула 1 валят една след друга: двамата пилоти на Уилямс, Франко Колапинто, Макс Верстапен, днес и световният шампион Ландо Норис.

Ясно е, че голямото разместване на силни пилоти по големите отбори се отлага за неопределеното бъдеще, но кои са тези, които имат договор до края на настоящия сезон? И някои от тези пилоти ще трябва да се потрудят доста сериозно, за да заслужат нов договор.

Ландо Норис остава в Макларън поне до края на 2030 година
Ландо Норис остава в Макларън поне до края на 2030 година

Първата позиция е за лидера в световния шампионат Андреа Кими Антонели, въпреки че новият му договор е просто формалност и съвсем скоро се очаква той да бъде обявен, при това с доста по-голяма заплата.

Контузеният втори пилот на Ред Бул Исак Хаджар е ангажиран до края на сезона, но и при него се очаква да запази мястото си.

Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул
Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул

Доста по-интересно е по-назад в класирането. Двамата пилоти на Рейсинг Булс Арвид Линдблад и Лиам Лоусън са с договори до края на 2026, като претендент за титулярно място в тима е и лидерът в класирането във Формула 2 Никола Цолов.

Фернандо Алонсо е с договор до края на 2026, но преговорите за удължаването му вече са започнали. За този сезон са ангажирани и двамата пилоти на Хаас Оливър Беарман и Естебан Окон, като шансовете на французина да запази мястото си не са особено големи.

Фернандо Алонсо и Ейдриън Нюи с първи сериозен разговор след "Зандвоорт"
Фернандо Алонсо и Ейдриън Нюи с първи сериозен разговор след "Зандвоорт"
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Снимки: Gettyimages

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