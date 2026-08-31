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България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

  • 31 авг 2026 | 07:01
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Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес своя мач от 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026. Воденият от Марчело Абонданца тим ще излезе срещу олимпийския и световен шампион Италия.

България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026
България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026

Срещата е тази вечер от 17,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия) и ще бъде давана пряко по Max One.

България тръгна добре, но загуби от Чехия на ЕвроВолей 2026
България тръгна добре, но загуби от Чехия на ЕвроВолей 2026

"Лъвиците" стигнаха до 1/8-финалите на турнира, след като завършиха 4-и в Група В с 2 победи, 3 загуби и 5 точки. От друга страна Италия стана категоричен победител в Група D с 5 победи от 5 мача и 15 точки.

Италия с 5 от 5 на Европейското
Италия с 5 от 5 на Европейското

Това ще бъде 52-рата среща между Италия и България, като "Скуадра адзура" води с 31:20 победи. Италианките са спечелили и последните 13 мача срещу България, като последната им загуба е от Европейското първенство през 2003-а с 2:3 гейма. В историята на шампионатите на Стария континент те ще се изправят за 11-и път, като тук България води с 6:4 успеха.

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите
България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

Последният мач помежду им беше в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, като в началото на юни Италия спечели с 3:0 гейма на турнира в Бразилия.

Италия се готви за мача с България в Бърно
Италия се готви за мача с България в Бърно
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