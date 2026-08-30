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  3. Италия се готви за мача с България в Бърно

Италия се готви за мача с България в Бърно

  • 30 авг 2026 | 13:00
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Италия се готви за мача с България в Бърно

Женският национален отбор на Италия поднови работа тази сутрин в Бърно в подготовка за осминафиналите на Евроволей 2026. След свободния следобед, предоставен вчера от селекционера Хулио Веласко и треньорския щаб след пътуването от Гьотеборг, „адзурите“ отново се съсредоточиха върху следващия си съперник по пътя към европейската титла – България.

Италия с 5 от 5 на Европейското
Италия с 5 от 5 на Европейското

Днес следобед отборът проведе тренировка в зала „БВВ Велетръхи“ в изложбения център в Бърно (Павилион П), като по този начин започна да свиква с игрището, което ще бъде домакин на битката за класиране на четвъртфиналите срещу България. Мачът е насрочен за понеделник, 31 август, от 17:00 часа.

България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026
България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026

Днес ще бъде последният ден за подготовка на Италия преди мача срещу българките, водени от италианеца Марчело Абонданца.

Централната блокировачка Дениз Мели потвърди позитивните настроения в групата, като говори за първите часове, прекарани в Чехия, и за фокуса върху България: „Бърно изглежда много хубав и гостоприемен град. Много сме щастливи, че пристигнахме тук. Подготвяме се по най-добрия начин за предстоящия мач срещу България и сме много концентрирани, работейки върху всеки детайл.“

Италия вече се изправи срещу България по време на Волейболната лига на нациите, а сега „адзурите“ ще срещнат същия съперник в елиминационен мач. Според Мели пътят към успеха минава преди всичко през играта на Италия и способността ѝ да я покаже по най-добрия начин: „Не мисля, че трябва да променяме много. Трябва да се концентрираме върху нашата игра и нашите системи. Когато се изправихме срещу България във ВЛН, беше първата фаза в Бразил и Кейт вече беше използвана на пост четири. Трябва да успеем да покажем най-добрата си игра, с енергията, която ни отличава, и да завършим мача по най-добрия възможен начин.“

Именно енергията на отбора е един от аспектите, подчертани от централната блокировачка, която по време на груповата фаза на Европейското първенство имаше възможност да започне като титуляр срещу Черна гора: „Имам много позитивни усещания, защото всеки път, когато вляза на терена, а и когато съм отвън, този отбор ми дава толкова много енергия, стимули и желание да се справя добре. Мисля, че това се забелязва и отстрани. Ако имам възможност да вляза и да допринеса, ще се радвам да го направя. България има много уважаван стартов състав и отбор. Ние трябва да успеем да наложим нашата игра и да се опитаме да дадем най-доброто от себе си.“

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