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ЦСКА ще търси разгром срещу гръцкия ОФИ - на живо преди реванша в Лига Европа
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ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2026 | 19:21
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Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу домакините от Чехия в среща от Група В на турнира.

Срещата е тази вечер (27 август) от 20,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно и ще бъде давана пряко по Max One.

Сърбия би Украйна и класира България
Сърбия би Украйна и класира България

"Лъвиците" вече са сигурни за 1/8-финалите на първенството, след като по-рано днес фаворитът Сърбия би Украйна с 3:0 гейма в последния си двубой в групата. Така срещата се явява единствено битка за по-добра позиция в крайното класиране. Ако България успее да спечели с 3:0 или 3:1 гейма, ще завърши на 3-о място, а противен случай, ще остане на 4-а позиция.

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026
България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

България започна перфектно на турнира с победа над Украйна с 3:0, след което допусна загуба от Гърция с 1:3 и Сърбия с 0:3. Все пак, българките запазиха шансове за продължаване след изключително измъчен и драматичен обрат срещу аутсайдера Австрия с 3:2 гейма снощи.

Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът
Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

Домакините пък биха Гърция с 3:1 и Австрия с 3:0, след което отстъпиха на Сърбия с 1:3 и надиграха Украйна отново с 3:1 гейма.

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите
България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

Последният мач между двата тима беше в началото на юли, когато Чехия надигра България с 3:1 гейма в мач от Лигата на нациите, игран в Белград.

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Ива Дудова, Александра Миланова, Моника Кръстева, Мария Кривошийска, Кая Николова - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ЧЕХИЯ: Павла Шмидова, Моника Бранчушка, Михаела Млейнкова, Хелена Гроцер, Магдалена Йехларова, Ела Кулисиани - Даниела Янсова-либеро

Старши треньор: ЙОАНИС АТАНАСОПУЛОС.

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