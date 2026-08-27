ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу домакините от Чехия в среща от Група В на турнира.

Срещата е тази вечер (27 август) от 20,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно и ще бъде давана пряко по Max One.

Сърбия би Украйна и класира България

"Лъвиците" вече са сигурни за 1/8-финалите на първенството, след като по-рано днес фаворитът Сърбия би Украйна с 3:0 гейма в последния си двубой в групата. Така срещата се явява единствено битка за по-добра позиция в крайното класиране. Ако България успее да спечели с 3:0 или 3:1 гейма, ще завърши на 3-о място, а противен случай, ще остане на 4-а позиция.

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

България започна перфектно на турнира с победа над Украйна с 3:0, след което допусна загуба от Гърция с 1:3 и Сърбия с 0:3. Все пак, българките запазиха шансове за продължаване след изключително измъчен и драматичен обрат срещу аутсайдера Австрия с 3:2 гейма снощи.

Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

Домакините пък биха Гърция с 3:1 и Австрия с 3:0, след което отстъпиха на Сърбия с 1:3 и надиграха Украйна отново с 3:1 гейма.

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

Последният мач между двата тима беше в началото на юли, когато Чехия надигра България с 3:1 гейма в мач от Лигата на нациите, игран в Белград.

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Ива Дудова, Александра Миланова, Моника Кръстева, Мария Кривошийска, Кая Николова - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ЧЕХИЯ: Павла Шмидова, Моника Бранчушка, Михаела Млейнкова, Хелена Гроцер, Магдалена Йехларова, Ела Кулисиани - Даниела Янсова-либеро

Старши треньор: ЙОАНИС АТАНАСОПУЛОС.

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