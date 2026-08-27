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ОФИ (Крит) се оказа твърден силен за ЦСКА и в София - на живо след 0:2 на "Васил Левски"
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България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 21:58
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Женският национален отбор на България ще играе срещу олимпийския и световен шампион Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026. Това стана ясно след изиграването и на последните мачове в Група В и Група D.

България тръгна добре, но загуби от Чехия на ЕвроВолей 2026
България тръгна добре, но загуби от Чехия на ЕвроВолей 2026

Момичетата на селекционера Марчело Абонданца завършиха със загуба в груповата фаза на турнира, след като отстъпиха на домакините от Чехия с 0:3 в последната си среща от Група В на турнира, играна тази вечер в Бърно. Така българските "лъвици" останаха на 4-о място в крайното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, като продължават напред към 1/8-финалите на шампионата.

Италия с 5 от 5 на Европейското
Италия с 5 от 5 на Европейското

Там България ще играе със "Скуадра адзура", който стана категоричен победител в Група D след 5 победи от 5 мача и 15 точки. По предварителна програма мачът трябва да бъде в понеделник (31 август) от 17,00 часа българско време, но се очаква официално потвърждение от страна на Европейската конфедерация CEV.

Снимки: CEV.EU

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