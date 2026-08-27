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Италия с 5 от 5 на Европейското

  • 27 авг 2026 | 03:35
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Италия с 5 от 5 на Европейското

Олимпийският и световен шампион Италия завърши непобеден в груповата фаза на ЕвроВолей 2026 за жени, след като записа 5-а поредна победа. Волейболистките на легендарния Хулио Веласко дадоха гейм, но надиграха Франция с 3:1 (25:19, 19:25, 25:23, 25:19) в последния си двубой от Група D на турнира, игран близо 1000 зрители в зала "Скандинавиум" в Гьотеборг (Швеция).

"Скуадра адзура" стана победител в групата с 5 победи от 5 мача и 15 точки, с което продължава напред в следващата елиминационна фаза на шампионата. Франция е на второ място в подреждането с 3 победи, 1 загуба и 9 точки и също е сигурна за 1/8-финалите. Днес (27 август) французойките ще изиграят последния си мач срещу домакините от Швеция от 20,00 часа българско време.

Паола Егону стана най-резултатна за Италия с 20 точки (4 блока и 37% ефективност в атака - +15), докато Екатерина Антропова и Сара Фаар приключиха с 13 и 10 точки за успеха.

За Франция Сирил Депие (1 блок и 33% ефективност в атака - +13) и резервата Лилу Ратаири (1 блок, 36% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +7) се отчетоха с 18 и 17 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: CEV.EU

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