Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс, Алън Пърмейн, засипа с похвали Никола Цолов след дебютния тест на Българския лъв с болид от Формула 1, който се проведе на „Имола“ вчера.

Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

Никола завъртя около 700 километра с колата на втория отбор на Ред Бул от 2025 година на италианското трасе. Българинът не допусна грешки и впечатли отбора със своята работа, което му заслужи и похвали от страна на Пърмейн, който определи знае за какво говори предвид факта, че е част от Формула 1 вече над 30 години.

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„Днес беше наистина позитивна стъпка за Никола. Той се адаптира бързо към колата и показа самообладанието, което искаш да видиш от пилот, който сяда в кола от Формула 1 за първи път. Участието му е част от продължаващия план за развитие, който има отборът за неговите млади пилоти, предоставяйки им инструментите, километража и условията да се развият. Виждали сме отново и отново какви таланти произвежда този път и дни като днешния са начинът, по който ние продължаваме да градим“, заяви Пърмейн.

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Снимки: Gettyimages