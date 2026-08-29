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Бъдещето на Фернандо Алонсо не зависи от представянето на Хонда

  • 29 авг 2026 | 19:49
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Фернандо Алонсо все още не е взел решение за бъдещето си във Формула 1 след края на сезон 2026. Но испанският пилот настоя, че продължаването на кариерата му не зависи от представянето на подобрения задвижващ агрегат на Хонда.

Японският производител представи своя обновен двигател по време на Гран При на Нидерландия, което бе първата им актуализация за сезона.

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Хонда изпитваше затруднения с формата си през първата половина на кампанията, също както и Астън Мартин, който от своя страна въведе подобрения по шасито си в Унгария миналия месец.

Разочароващият старт на партньорството породи спекулации относно бъдещето на Алонсо, тъй като той все още не е потвърдил дали ще остане на стартовата решетка и през 2027 г.

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Запитан колко значимо ще бъде представянето на новия двигател на Хонда за неговото решение, Алонсо заяви: „Не е важно.“

„Надявам се със сигурност да видим някакви ползи по отношение на мощността, управляемостта и нещата, които ни липсваха. Но за мен е по-важно, както беше в Будапеща с шасито, да видя, че има разбиране за нуждите и че е направена стъпка напред.“

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Докато Астън Мартин и Хонда се стремят да възстановят формата си и да се насладят на по-успешна втора половина на сезона, Алонсо не очаква съществени подобрения, които да ги изведат в челото на колоната.

Вместо това двукратният световен шампион анализира дългосрочните ползи от това как данните от фабриката се пренасят върху реалния болид.

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„В Будапеща знаехме, че няма да се борим за челните позиции, но искахме да проверим дали посоката на развитие на шасито е правилната и мисля, че го направихме - каза той. - Това е нещо окуражаващо за бъдещето – че корелацията е добра и това, което очаквахме, беше постигнато. Сега с двигателя е същото. Те направиха някои промени и ще е хубаво да потвърдим, че всичко работи според очакванията. Дали ще е една десета или една секунда, числото няма голямо значение. Твърде далеч сме назад, за да се вълнуваме от конкретна цифра. Просто искаме да видим, че това, което сме очаквали, е постигнато.“

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Снимки: Gettyimages

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