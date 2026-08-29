Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Ред Бул очакват Хаджар да се върне за „Монца“

В Ред Бул очакват Хаджар да се върне за „Монца“

  • 29 авг 2026 | 18:32
  • 297
  • 0

Контузената лява китка на Исак Хаджер е в много по-добро състояние в сравнение с уикенда за Гран При на Нидерландия и в мита очакват френският пилот да се върне зад волана на „Монца“ другата седмица.

Хаджар е с фрактура на китката, получена по време на боксова тренировка седмица преди началото на уикенда на „Зандвоорт“ и беше замесен от Лиам Лоусън, който завърши 7-и и беше единственият пилот на Ред Бул, стигнал до финала.

Ландо Норис остава в Макларън поне до края на 2030 година
Ландо Норис остава в Макларън поне до края на 2030 година

Според неофициална информация от Милтън Кийнс, в тима и Хаджар се надяват, че Исак ще кара на „Монца“, като финалното решение ще бъде взето в сряда другата седмица. Това се прави с идеята Исак да има максимално дълго време за възстановяване.

Непосредствено преди това Хаджар ще мине на медицински преглед и ще се види как се справя на симулатора. Ако той отново не може да кара, очаква се, че Лоусън пак ще кара за Ред Бул, а Юки Цунода за Рейсинг Булс.

Преди 5 години станахме свидетели на един от най-големите фарсове във Формула 1
Преди 5 години станахме свидетели на един от най-големите фарсове във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Марк Маркес: Знаех, че трябва да атакувам в първия завой

Марк Маркес: Знаех, че трябва да атакувам в първия завой

  • 29 авг 2026 | 17:17
  • 356
  • 0
Алекс Маркес: За мен беше важно да завърша втори днес

Алекс Маркес: За мен беше важно да завърша втори днес

  • 29 авг 2026 | 17:03
  • 871
  • 0
Марко Бедзеки: Прекрасен ден, обърках малко спирането за първия завой

Марко Бедзеки: Прекрасен ден, обърках малко спирането за първия завой

  • 29 авг 2026 | 16:58
  • 997
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон

  • 29 авг 2026 | 16:39
  • 611
  • 0
С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон

С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон

  • 29 авг 2026 | 16:32
  • 2671
  • 1
Преди 5 години станахме свидетели на един от най-големите фарсове във Формула 1

Преди 5 години станахме свидетели на един от най-големите фарсове във Формула 1

  • 29 авг 2026 | 15:35
  • 8106
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 31090
  • 85
Втора лига на живо: Берое изравни край Царевец, Несебър води

Втора лига на живо: Берое изравни край Царевец, Несебър води

  • 29 авг 2026 | 18:55
  • 20793
  • 7
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 25854
  • 20
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 34713
  • 90
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 21705
  • 47
Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

  • 29 авг 2026 | 18:28
  • 3466
  • 2