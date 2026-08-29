В Ред Бул очакват Хаджар да се върне за „Монца“

Контузената лява китка на Исак Хаджер е в много по-добро състояние в сравнение с уикенда за Гран При на Нидерландия и в мита очакват френският пилот да се върне зад волана на „Монца“ другата седмица.

Хаджар е с фрактура на китката, получена по време на боксова тренировка седмица преди началото на уикенда на „Зандвоорт“ и беше замесен от Лиам Лоусън, който завърши 7-и и беше единственият пилот на Ред Бул, стигнал до финала.

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Според неофициална информация от Милтън Кийнс, в тима и Хаджар се надяват, че Исак ще кара на „Монца“, като финалното решение ще бъде взето в сряда другата седмица. Това се прави с идеята Исак да има максимално дълго време за възстановяване.

Непосредствено преди това Хаджар ще мине на медицински преглед и ще се види как се справя на симулатора. Ако той отново не може да кара, очаква се, че Лоусън пак ще кара за Ред Бул, а Юки Цунода за Рейсинг Булс.

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Снимки: Gettyimages