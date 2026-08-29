Волф: Верстапен би имал същата свобода в Мерцедес, каквато има в Ред Бул

Тото Волф вярва, че Макс Верстапен би получил в Мерцедес същата свобода, на която се радва в Ред Бул Рейсинг. Шефът на отбора на Мерцедес си припомни уникален спомен от времето на Люис Хамилтън в тима, за да подкрепи твърдението си.

През последните години много се говори за бъдещето на Макс Верстапен. Известно е, че Волф и Верстапен са водили разговори през 2024 и 2025, но до сделка така и не се стигна. Сега Верстапен подписа с Ред Бул до края на 2030, което означава, че сътрудничество между него и Мерцедес засега не е на дневен ред.

Lando 🤝 McLaren



Feeling at home in papaya 🏡#F1 pic.twitter.com/E3e7ZgvFGU — Formula 1 (@F1) August 29, 2026

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Често срещано мнение е, че Верстапен не би получил в Мерцедес свободата, която има в Ред Бул. В настоящия си отбор той може да се занимава с всякакви други дейности, включително и стартове в GT състезания, управление на собствен състезателен тим и разнообразни дейности като каране на ски. Според Волф обаче не е вярно, че това не би било възможно в Мерцедес.

„Всеки отбор е различен. Това, което се опитвам да правя, е да идентифицирам какво прави пилота бърз в нашата структура. Каква рамка трябва да осигурим, за да извлечем най-доброто представяне от пилота? Част от това очевидно е неговото благополучие. И това е нещо, на което държа. Никога не съм поставял пилотите в рамка, казвайки: „Ето така трябва да се държиш“, заяви Волф в сесия за нидерландските медии.

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„Спомням си Люис Хамилтън с неговата модна колекция навремето. Имаше едно състезание на Силвърстоун през 2017, 2018 или 2019 г., където той представи колекцията си с Томи Хилфигер.“ След това Волф си спомня още по-добър пример, включващ трикратния световен шампион Ники Лауда, за да илюстрира ситуацията с Хамилтън.

„Той имаше модно ревю в Хонконг, откъдето ни се обади по Фейстайм, за да изрази благодарността си, че Мерцедес е сменил Boss с Хилфигер, за да му позволи да има собствена колекция. След това отлетя от Хонконг за Лос Анджелис. Ники Лауда ми каза тогава: „Не мога да проумея защо позволяваме това. Следващата седмица се състезаваме в Сингапур.“

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„След това Люис каза, че трябва да направи още една спирка в Ню Йорк и Лондон. В сряда ми се обади и каза, че ще бъде на косъм да пристигне в четвъртък за първата инженерна среща. Аз му отвърнах: „Направи ми услуга. Вече отнасям много критики заради това, че обикаляш света в странни дрехи“, продължи Волф, преди да обясни, че е казал на Хамилтън, че ще поеме критиките, стига да не го разочарова през уикенда.

Хамилтън със сигурност не го направи: „Това беше моментът, в който той направи онази невероятна полпозиция със сензационна обиколка и спечели състезанието, като изчезна напред в далечината. След състезанието каза: „Добра сделка, нали?“. А Ники ми каза след това: „Никога повече няма да го критикувам, дори и да лети до Луната.“

В този смисъл управлението на живота на Хамилтън извън пистата изглежда доста по-различно от работата с Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели. Въпреки това Волф заявява, че за него нещата работят по абсолютно същия начин и че това би важало и ако Макс Верстапен стане част от неговия отбор.

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„Това, което ми харесва в моята роля и в нашия екип, е да се фокусираме наистина върху представянето на пилота. Можеш да работиш с дразнещ пилот, ако той все пак въплъщава ценностите, които имаме в отбора. Пилотите могат да бъдат много взискателни и да настояват силно, понякога ирационално силно, но ако това е необходимо, за да се извлече най-доброто представяне, аз съм готов да го приема.“

„Ние сме честни, не обвиняваме конкретен човек, прозрачни сме. Това са най-важните фактори. И ако стане много дразнещо, винаги казвам на колегите си: „Запишете го в малкото си дневниче и когато пишете книга след 10 години, можете да го включите, но в момента, ако това е необходимо, за да сме бързи, ще се справим.“

Имат ли Верстапен и Ред Бул реален шанс за титлата?

„Така че Антонели е много различен от Джордж, а Джордж е много различен от Валтери Ботас, а Валтери е много различен от Люис. По същия начин Макс е много различен от всички тях. Той има свой собствен начин на работа в Ред Бул и досега това е успешно.“

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Снимки: Gettyimages