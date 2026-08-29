Преди 5 години станахме свидетели на един от най-големите фарсове във Формула 1

На този ден преди се проведе едно от най-скандалните състезания в цялата история на Формула 1, което официално продължи само една обиколка зад колата на сигурността.

Става дума за надпреварата за Гран При на Белгия, която се превърна в истински фарс заради неспиращия проливен дъжд на „Спа“. Този порой наложи забавяне на стартовата процедура, която започна с 25-минутно закъснение, но след само две загряващи обиколки зад колата за сигурност беше преценено, че условията са прекалено опасни и пилотите бяха прибрани в пит-лейна.

След изчакване от близо три часа те се върнаха на трасето, отново зад автомобила на сигурността, като и тогава бяха направени само два тура. В средата на втория беше показан червеният флаг, който реално сложи край на състезанието, което реално не се проведе.

Официално, след връщането на класирането с една обиколка, Гран При на Белгия през 2021 година продължи само една обиколка, а победител в нея стана Макс Верстапен. Зад пилота на Ред Бул на подиума се качиха още Джордж Ръсел с Уилямс и Люис Хамилтън с Мерцедес.

Тъй като пилотите не успяха да покрият поне 75% от предвидената състезателна дистанция от 44 обиколки, те получиха само половината от полагащите им се точки. В отговор на случилото се на „Спа“ преди пет години, ФИА направи промени в правилника и вече е нужно да има поне две обиколки при зелен флаг, за да може едно състезание да даде точки за генералното класиране.

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Снимки: Gettyimages