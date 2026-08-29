Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Преди 5 години станахме свидетели на един от най-големите фарсове във Формула 1

Преди 5 години станахме свидетели на един от най-големите фарсове във Формула 1

  • 29 авг 2026 | 15:35
  • 1638
  • 0

На този ден преди се проведе едно от най-скандалните състезания в цялата история на Формула 1, което официално продължи само една обиколка зад колата на сигурността.

Става дума за надпреварата за Гран При на Белгия, която се превърна в истински фарс заради неспиращия проливен дъжд на „Спа“. Този порой наложи забавяне на стартовата процедура, която започна с 25-минутно закъснение, но след само две загряващи обиколки зад колата за сигурност беше преценено, че условията са прекалено опасни и пилотите бяха прибрани в пит-лейна.

След изчакване от близо три часа те се върнаха на трасето, отново зад автомобила на сигурността, като и тогава бяха направени само два тура. В средата на втория беше показан червеният флаг, който реално сложи край на състезанието, което реално не се проведе.

Официално, след връщането на класирането с една обиколка, Гран При на Белгия през 2021 година продължи само една обиколка, а победител в нея стана Макс Верстапен. Зад пилота на Ред Бул на подиума се качиха още Джордж Ръсел с Уилямс и Люис Хамилтън с Мерцедес.

Тъй като пилотите не успяха да покрият поне 75% от предвидената състезателна дистанция от 44 обиколки, те получиха само половината от полагащите им се точки. В отговор на случилото се на „Спа“ преди пет години, ФИА направи промени в правилника и вече е нужно да има поне две обиколки при зелен флаг, за да може едно състезание да даде точки за генералното класиране.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Йоан Зарко благодари на Пеко Баная за проявената човечност след ужасяващия инцидент в Каталуния

Йоан Зарко благодари на Пеко Баная за проявената човечност след ужасяващия инцидент в Каталуния

  • 29 авг 2026 | 11:36
  • 4285
  • 0
Ландо Норис с интересно предупреждение към Мерцедес

Ландо Норис с интересно предупреждение към Мерцедес

  • 29 авг 2026 | 11:21
  • 1722
  • 2
Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул

Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул

  • 29 авг 2026 | 11:02
  • 1972
  • 0
Хамилтън: Ферари намери правилната формула, за да атакува титлата

Хамилтън: Ферари намери правилната формула, за да атакува титлата

  • 29 авг 2026 | 10:46
  • 2801
  • 0
Високото износване на гумите е причина за проблемите в рали "Парагвай"

Високото износване на гумите е причина за проблемите в рали "Парагвай"

  • 29 авг 2026 | 10:36
  • 782
  • 0
Украйна подаде жалба до етичната комисия на ФИА след вдигането на забраната за Русия

Украйна подаде жалба до етичната комисия на ФИА след вдигането на забраната за Русия

  • 29 авг 2026 | 10:21
  • 2233
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 12535
  • 40
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:00
  • 1221
  • 0
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 25705
  • 70
Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

  • 29 авг 2026 | 09:35
  • 11899
  • 2
Ливърпул 1:2 Нотингам, Гибс-Уайт отново изведе Форест напред

Ливърпул 1:2 Нотингам, Гибс-Уайт отново изведе Форест напред

  • 29 авг 2026 | 15:45
  • 6360
  • 12
Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

  • 29 авг 2026 | 13:16
  • 9473
  • 105