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Фернандо Алонсо и Ейдриън Нюи с първи сериозен разговор след "Зандвоорт"

  • 29 авг 2026 | 14:39
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Голямата звезда на Астън Мартин Фернандо Алонсо е провел продължителна среща с шефа на отбора Ейдриън Нюи, след Гран при на Нидерландия. Бъдещето на испанския пилот остава несигурно и след тази среща.

Състезанието в Зандворт миналата неделя беше най-доброто за Астън Мартин досега през сезона. Алонсо завърши девети и спечели две точки, с което утрои актива на отбора за кампанията след десетото място в Монако.

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Въпреки това бъдещето на 41-годишния пилот и плановете му за 2027 все още не са ясни. Двукратният световен шампион заяви миналата година, че е отворен към идеята да се оттегли в края на 2026, ако прецени, че пакетът на Астън Мартин е достатъчно добър, за да му осигури удовлетворяващ последен сезон.

Първата половина на сезона обаче трудно можеше да бъде по-лоша за базирания в Силвърстоун тим. Те започнаха като един от най-бавните отбори, преди подобренията в Унгария и Нидерландия да ги превърнат от най-слабия тим в такъв, който се чувства комфортно в средата на колоната.

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През цялата 2026 Алонсо остава уклончив относно бъдещето си, като дори се появиха слухове за завръщане в Алпин. Тази възможност обаче беше отхвърлена, след като отборът потвърди Пиер Гасли и Франко Колапинто за 2027.

Това остави Астън Мартин в неведение относно плановете на Алонсо, поне до срещата на испанеца с Нюи в неделя вечерта.

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Според The Race двамата са водили „задълбочен разговор“ в моторхоума на Астън Мартин след състезанието. В информацията се добавя, че Алонсо ще разговаря и със собственика на отбора Лорънс Строл за бъдещето си преди Гран при на Италия.

Предвид скорошните подобрения в Астън Мартин и Хонда, Алонсо може да бъде изкушен да остане още един сезон с отбора, търсейки щастливо сбогуване с Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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