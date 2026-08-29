Пламен Константинов: Този Локомотив не е готов за титлата, основната ни цел е Купата на Русия

Българският треньор коментира селекцията, раздялата със Сам Деру, привличането на Лучано де Чеко и финансовите реалности в руския волейбол. От клуба разкриха, че са искали да подпишат с кубинеца Хавиер Консепсион, но той е получил тежка контузия.

На предсезонната си пресконференция генералният директор на Локомотив (Новосибирск) Роман Станиславов определи бронзовите медали от миналия шампионат като „постижение със златен оттенък“. Той даде отлична оценка за сезона, в който отборът игра финал за Суперкупата на Русия и завърши на трето място в турнира за Купата на страната. Станиславов похвали старши треньора Пламен Константинов, който по думите му се е справил идеално със ситуацията след загубата на Сам Деру.

Двамата обясниха защо не са успели да задържат белгийския легионер, защо са оставили едно от местата за чужденци вакантно и какво мислят за преместването на международните турнири през зимата.

Събрахме най-интересните изказвания от пресконференцията.

„В момента за чужденците трябва да се надплаща“

„Предвид ситуацията, в която се озовахме миналата година, смятам, че медали от три турнира са много добър резултат. Щеше да е отличен, ако бяхме спечелили един от трофеите“, заяви Пламен, който не се съгласи напълно с оценката на своя ръководител.

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Припомняме, че Локомотив започна миналия сезон силно, но след това един от лидерите на отбора – Деру – трябваше да се завърне в родината си, за да премине няколко курса химиотерапия заради онкологично заболяване. Той се върна в игра към края на сезона. За да запълнят празнината, новосибирци привлякоха Фьодор Воронков от Динамо-ЛО. Именно Воронков ще бъде новият капитан на Локомотив, засега само за турнира „Спартакиада“. Капитанът за целия сезон ще бъде обявен, когато отборът се събере в пълен състав. Що се отнася до Деру, клубът не успя да се договори с него за нов контракт.

„След края на сезона стана ясно, че Сам очаква пълен контракт, а ние финансово не можем да си го позволим. В момента икономическата ситуация не е добра и решихме да не рискуваме. Доколкото знам, Сам сега има добър договор в Истанбул“, каза Станиславов.

Трябва да се отбележи, че и Зенит (Казан) се опита да си върне Деру, но не успя да предложи по-добри условия от турския Халкбанк.

„През последните две-три години пазарът се разшири. Освен италианските, полските и руските клубове, се включиха и турските. Там предложенията са много високи. В Япония също финансовите параметри са много добри. Това усложнява намирането на топ играчи. Не е достатъчно да платиш същата сума – трябва да надплащаш. Всички чужденци искат повече, въпреки че често не струват тези пари“, заяви Пламен. И той, и Станиславов бяха единодушни, че легионер трябва да се взима само ако ще прави разликата.

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Българският специалист обяви, че отборът ще започне сезона с един чужденец, а при необходимост ще се опита да подсили проблемна позиция в хода на кампанията. Константинов призна, че Локомотив е проявявал интерес към кубинския център Хавиер Консепсион, който преди време игра за АСК (Нижни Новгород), но напусна още през ноември. Този път обаче той така и не стигна до Русия – веднага щом Локомотив се свързал с неговия представител, волейболистът получил тежка травма в Лигата на нациите, заради която ще пропусне целия клубен сезон 2026/27.

По думите на Пламен, засега в Локо има трима центрове – Дмитрий Лизик, Денис Черейский и Михаил Вишняков. Според информация на „БО Спорт“, на проби в Новосибирск е бил и Егор Якутин, но очевидно не е убедил треньора. Четвърти център за „Спартакиадата“ ще бъде Михаил Широков от младежкия отбор.

„Този път ние държим картите, а не играят с нас“

За момента единственият легионер в Локомотив е 38-годишният аржентински разпределител Лучано де Чеко. С него е подписан договор по схемата 1+1.

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„Клубът има правото, в зависимост от резултатите и визията на треньора, да удължи договора. След Нова година ще вземем решение. Слава Богу, този път ние държим картите, а не играят с нас“, заяви Станиславов, намеквайки за случая със Симеон Николов, който също имаше договор 1+1, но там решението беше от страната на играча.

Мениджърът отбеляза, че в клуба никой не е във възторг от факта, че всяка година се налага смяна на разпределителя и това не се случва от хубаво. В резултат на това Пламен получава „главоболие“ и всяка година трябва да преустройва отбора.

„Не е тайна, че Лучано е в края на своята феноменална кариера. По време на разговора ни го попитах каква е мотивацията му да се поддържа на високо ниво. И той ми каза: „Мотивацията ми е Олимпиадата“. Имаше предложения от различни първенства, включително и по-изгодно финансово от Япония. Но той предпочете да дойде при нас, защото разбира, че това ще бъде отбор, който ще се бори за призовите места“, отбеляза 53-годишният треньор.

Той припомни, че Де Чеко вече е играл в Русия – за Динамо-Янтар от Калининград през сезон 2009/10 – така че няма да бъде изненадан от мащабите на страната, полетите и натоварения график. Пламен също така изтъкна сериозен проблем, възникнал поради промени в руското законодателство. Сега не може да се получи виза, ако нямаш конкретна дата за влизане в страната.

В тази връзка Лучано ще започне да оформя документите си едва след като приключи участието си с националния отбор на шампионата на Южна Америка, който завършва на 20 септември.

Треньорът на волейболния „Локомотив“ (Новосибирск) Пламен Константинов коментира очакванията си за новия сезон. Той сподели, че аржентинският разпределител Лусиано Де Чеко се очаква да пристигне в началото на октомври, което е малко късно. Българският специалист обаче вярва, че опитът и класата на Де Чеко ще му помогнат бързо да намери синхрон със съотборниците си.

Константинов отбеляза също, че Де Чеко и вторият разпределител на „Локомотив“, Егор Кречетов, си приличат както физически, така и по начина, по който боравят с топката. Наставникът смята, че за руснака ще бъде изключително полезно да работи с такъв опитен майстор. „Вярвам в Кречетов, виждам много интересни неща в него, но трябва да проверим някои нюанси в воденето на играта и тактиката – как може да я спазва и да поддържа ниво“, заяви той.

„Белгород ще бъде опасен отбор“

Според Пламен Константинов отборите, които са запазили съставите си, имат значително предимство пред останалите.

„Затова не бих казал, че нашият отбор е готов да се бори за титлата. Смятам, че миналата година имахме повече шансове. Предимство имат тимовете, които запазиха съставите си. „Динамо“ се подсили и с Волков. Смятам, че те са основният фаворит. Тази година изглеждат по-силни от всички. Въпросът е как ние ще изглеждаме с новите разпределители. В Казан има някои промени. Смятам, че Белгород ще бъде опасен отбор. Те запазиха състава си, а и Данани ще ги подсили“, коментира Константинов.

По думите на българския треньор, борбата за призовите места винаги е възможна, но основният турнир за отбора, града и клуба ще бъде финалът за Купата на Русия в Новосибирск.

„Това ще бъде най-важният ни турнир тази година. Там трябва да хвърлим всичко. Домакинската арена може да ни даде това, което не ни достига като ниво или качество. Уверени сме, че нашите фенове ще направят всичко възможно, за да ни помогнат“, заяви Пламен.

„Финалната шестица“ за Купата на Русия ще се проведе в Новосибирск от 25 до 31 януари. „Локомотив“ получи домакинството без конкурс по случай 50-годишнината на клуба. Преди това, на 12 декември, „Локомотив“ ще приеме „Зенит“ (Казан) в хокейната „Сибир-Арена“, която е с капацитет 11 650 зрители. Според директора на клуба Роман Станиславов, посещаемостта ще бъде увеличена с допълнителни места и „Локомотив“ ще се опита да подобри рекорда на „Омичка“ от 8045 зрители на хокейна арена. „Локомотив“ е най-посещаваният отбор в Русия, като през миналия сезон е събирал средно по 4937 зрители при капацитет от 5000.

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„Символично е, че ще играем срещу Казан, където има много наши възпитаници – и Куркаев, и Абаев. Мисля, че в Деня на конституцията, в събота, зрителите с удоволствие ще дойдат на хокейната арена. В допълнение ще кажа, че тук Пламен отново постъпи правилно. Казваха ни, че е по-добре такъв мач да се проведе срещу по-слаб съперник, за да има гарантиран резултат. Но Пламен показа нашия дух – ще се борим с топ съперник, за да направим празник за града“, разказа Станиславов.

Той отбеляза, че „Локомотив“ не е имал възможност да използва „Сибир-Арена“ за седмица, за да проведе там „Финалната шестица“, а и самият отбор не е искал да губи предимството на домашната си зала.

„Раджаб е най-добрият диагонал като съотношение цена-качество“

Неизбежен беше и въпросът за Максим Сапожков и дали в „Локомотив“ съжаляват за загубата на своя възпитаник. Докато Станиславов отговори с по-общи фрази, Пламен Константинов беше по-откровен.

„Вече казах, че „Модена“ не искаше да задържи Сапожков, а ние вече бяхме подписали с двама диагонали. Не можехме да вместим Сапожков с неговия договор от 35 милиона. Дойде „Динамо“, плати пари на клуба и му даде договора, който Сапожков искаше“, каза Константинов.

На въпрос защо договорът на възпитаника е станал непосилен за клуба, Пламен отговори, че той е бил правилно развиван. „В „Самотлор“ не го оцениха. Половин сезон прекара на пейката. Там треньорът и ръководството не разбраха какво са привлекли. Затова се договорих и го изпратих във „Верона“, където работиха с него цяла година. След това беше втори в „Динамо“ след Соколов още една година. И така получихме сегашния Сапожков, който все още има много спадове в играта си. Може да „убие“ топката, а може и изобщо да не успее. Смятам, че в онази ситуация това беше правилното решение, защото ние гледаме съотношението цена-качество. Като клуб не можем да си позволим да надплащаме. А има клубове, които могат да си позволят да хвърлят 100 милиона за един играч и да го сложат на пейката“, каза Пламен, но беше прекъснат от Станиславов с думите: „Няма нужда“.

Според Константинов, най-добрият диагонал на „Локомотив“ по съотношение цена-качество е Раджаб Шахбанмирзаев, с когото наскоро беше подновен договорът до 2028 г.

„Абсолютно съм съгласен за Раджаб. Той ни спечели Купата на Русия – помните ли срещу кого?“, припомни генералният директор на „Локомотив“ (Новосибирск) Роман Станиславов триумфалния за тима финал срещу „Динамо“. Той също така отбеляза, че с Иля Казаченков отборът показва резултати, близки до максималните.

Когато се заговори за идеята „Локомотив“ да започва домакинските си мачове по-рано, за да създава дискомфорт на съперниците, Пламен Константинов не сдържа емоциите си: „Това е пълен дебилизъм, според мен – да се опитваш да насрочиш мач в неудобно за противника време“.

„Ние сме заводски спорт на фона на футбола“

Константинов отново стана емоционален, когато темата се насочи към плановете на Международната федерация по волейбол (ФИВБ) за радикална промяна в календара и провеждане на световни първенства в средата на клубния сезон.

„Няма да подкрепя Пламен. Ние сме системни, едни от членовете на ФИВБ. Тъкмо ни върнаха във ФИВБ, във волейболната общност, затова всяка инициатива на ФИВБ ще бъде подкрепена от Всеруската волейболна федерация“, веднага заяви Станиславов.

Междувременно италианските лиги отдавна изразиха остро осъждане на подобни реформи.

„При тях клубовете са частни, няма държавна подкрепа. Спонсорите се интересуват колко мача ще се излъчват и кога. Ако са по-малко, и финансирането ще е по-малко. Но, доколкото чух, на последното съвещание са свалили гарда. Смятам, че ФИВБ ще постигне своето и ще имаме световни и европейски първенства в средата на сезона. Това е свързано с финанси. Те смятат, че през зимата няма да се засичат с другите отборни спортове“, коментира Константинов.

„Като цяло по финанси изоставаме от другите спортове. Клуб, който печели Шампионската лига, не печели нищо, дори е на минус. ФИВБ иска да печели от излъчвания и реклама. Но тогава те трябва да помагат на клубовете, да плащат част от договорите на играчите. Защото играчите ще заминават за националните отбори, а сметките ще идват в клубовете. В Лигата на нациите или на световно първенство победителят печели милион долара. Във футбола това изобщо не са пари. Те само от билети на финала на световното първенство спечелиха половин милиард. Да, на техния фон ние сме заводски спорт за сплотяване на колектива!“, каза Пламен.

„Присъствате на уникална пресконференция. Може би последната пресконференция на Пламен Константинов“, пошегува се Станиславов, намеквайки, че треньорът е казал твърде много. Трябва да се отбележи, че договорът на Пламен е до 2028 година.

На свой ред самият старши треньор помоли играчите да бъдат по-внимателни и да мислят за последствията от думите си: „Това малко липсва на нашите млади момчета. Те ще изтърсят нещо – някой може да го разбере погрешно. А после това може да повлияе на взаимоотношенията в отбора. Аз горе-долу се старая да не огласявам вътрешна информация. Можем да седнем, да поговорим настрана, но не и да обявяваме публично някои неща“.

sport.business-gazeta.ru

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