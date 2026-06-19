Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов

Аржентинският волейболен разпределител Лучано Де Чеко ще се присъедини към състава на Локомотив (Новосибирск) от следващия сезон, съобщиха официално от клуба.
Де Чеко е лидер на националния отбор на Аржентина и се превърна в първия волейболист в историята, взел участие в 6 световни първенства (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2025), като дебютира едва на 18-годишна възраст. Най-доброто му постижение с националния тим на Мондиал е достигането до четвъртфиналите през 2022 г. Като дългогодишен капитан на аржентинския отбор, той изведе състава си до бронзовите медали на Олимпийските игри в Токио през 2020 г., където беше избран за най-добър разпределител на турнира и попадна в идеалния отбор.
Лучано Де Чеко ще замени в Локомотив национала Мони Николов, който ще продължи кариерата си в италианския Лубе.
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост
От клуба приветстваха звездата с „Добре дошъл, Лучано!“.