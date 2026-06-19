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Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов

  • 19 юни 2026 | 15:22
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Аржентинският волейболен разпределител Лучано Де Чеко ще се присъедини към състава на Локомотив (Новосибирск) от следващия сезон, съобщиха официално от клуба.

Де Чеко е лидер на националния отбор на Аржентина и се превърна в първия волейболист в историята, взел участие в 6 световни първенства (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2025), като дебютира едва на 18-годишна възраст. Най-доброто му постижение с националния тим на Мондиал е достигането до четвъртфиналите през 2022 г. Като дългогодишен капитан на аржентинския отбор, той изведе състава си до бронзовите медали на Олимпийските игри в Токио през 2020 г., където беше избран за най-добър разпределител на турнира и попадна в идеалния отбор.

Лучано Де Чеко ще замени в Локомотив национала Мони Николов, който ще продължи кариерата си в италианския Лубе.

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От клуба приветстваха звездата с „Добре дошъл, Лучано!“.

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