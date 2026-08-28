Пламен Константинов: Във волейбола клубовете в Шампионската лига не печелят нищо! Нула!

Пламен Константинов очаква сериозна промяна в международния волейболен календар и провеждане на големи първенства за национални отбори през декември, в средата на клубния сезон. Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) коментира темата по време на пресконференцията на клуба преди началото на новия сезон. Българският специалист обясни, че FIVB обсъжда календара до 2032 година и според него международната федерация в крайна сметка ще успее да прокара идеята въпреки съпротивата срещу нея.

„Смятам, че FIVB ще постигне своето и ще имаме световни и европейски първенства в средата на сезона, през декември“, заяви Константинов.

Той обърна специално внимание на позицията на италианските клубове и лигата, които по думите му са сред основните противници на подобна промяна. Причината според Константинов е икономическа – намаляването на броя на клубните мачове би се отразило върху интереса на спонсорите и приходите.

„Това ще убива календара. Ще има по-малко възможности да се провеждат мачове. За такива първенства това е много важно. Там има много спонсори. Спонсорите се интересуват колко мача ще има, колко ще бъдат показани по телевизията, колко ще се вижда тяхната реклама. Ако са по-малко, ще бъде по-малко и финансирането“, обясни българският треньор.

Въпреки това Константинов смята, че FIVB ще успее да осъществи намеренията си. Според него една от причините за търсената промяна е желанието международният волейбол да увеличи приходите си и да намери по-добро място в телевизионния календар.

„Всичко това е свързано с финансите. Смятат, че така ще продават по-добре телевизионните права и рекламата и няма да се засичат с други отборни спортове през септември. Ще има отделен волейболен декември“, каза Константинов.

Според българския специалист волейболът действително има нужда да търси начини за увеличаване на приходите си. Като пример той посочи клубната Шампионска лига.

„Изоставаме във финансовите параметри. За футбола няма какво да говорим, за баскетбола също. А във волейбола клубовете играят в Шампионската лига и не печелят нищо. Нула. Те са на минус. Трябва да се направи нещо“, категоричен бе Константинов. Той обаче вижда и другата страна на евентуалната промяна. Ако международните турнири заемат все по-голяма част от календара, националните състезатели ще прекарват повече време извън клубовете си.

„Практически повече от половината време ще прекарваме в мачове под егидата на FIVB и CEV, а не в клубните първенства. Лига на нациите, след това европейски и световни първенства. Световното ще бъде на всеки две години и всяка година ще има някакво първенство“, посочи Константинов.

Именно тук треньорът на Локомотив постави въпроса за разпределението на приходите. Според него, ако международните организации започнат да печелят повече от националните отбори, клубовете също трябва да получат своята част.

„Може би международната федерация трябва да помисли, ако започне да печели повече, да поема част от договорите на играчите или да има нещо и за местните федерации, а не всичко да остава само централизирано. Ако се печелят повече пари, разпределението трябва да бъде малко по-различно“, заяви българският специалист.

Константинов аргументира позицията си с факта, че именно клубовете плащат основните възнаграждения на състезателите, докато при разширяването на международния календар те ще прекарват все повече време с националните си отбори. „Ти освобождаваш играчите, те прекарват повече време в националния си отбор и по-малко в клуба. Получава се така, че международните структури печелят каквото могат от телевизионните права на националните отбори, а след това сметката, общо взето, идва при клубовете. Всички договори и парите си играчите получават от клубовете“, каза Константинов. Българският треньор направи и сравнение с други големи отборни спортове, за да подчертае колко сериозна според него е разликата във финансовите мащаби.

Затова Константинов не отхвърля идеята за промяна на международния календар. Позицията му е, че ако новият модел позволи на волейбола да генерира повече приходи, ползата от тях не трябва да остава единствено за международните структури.

„Ако това промени финансовите параметри и всички започнат да печелят повече – добре. Но нека отражение да има и върху клубовете и играчите, а не само върху международните организации“, обобщи Пламен Константинов.

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