Локомотив (Новосибирск) на Пламен Константинов ще играе със Зенит (Казан) на 12-хилядна хокейна арена

Волейболният Локомотив (Новосибирск) обяви, че домакинският мач от редовния сезон срещу Зенит (Казан) на 12 декември ще се проведе на хокейната „Сибир-Арена“.
Капацитетът на хокейната зала е 11 650 зрители. Според генералния директор на Локомотив Роман Станиславов, посещаемостта ще бъде увеличена чрез добавяне на места на партера.
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Станиславов подчерта, че домакините имат за цел да подобрят рекорда за посещаемост в руския волейбол. Миналата година мачът между Омичка и Динамо-Ак Барс на хокейната арена в Омск привлече 8045 зрители.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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