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Локомотив (Новосибирск) на Пламен Константинов ще играе със Зенит (Казан) на 12-хилядна хокейна арена

  • 28 авг 2026 | 18:35
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Локомотив (Новосибирск) на Пламен Константинов ще играе със Зенит (Казан) на 12-хилядна хокейна арена

Волейболният Локомотив (Новосибирск) обяви, че домакинският мач от редовния сезон срещу Зенит (Казан) на 12 декември ще се проведе на хокейната „Сибир-Арена“.

Капацитетът на хокейната зала е 11 650 зрители. Според генералния директор на Локомотив Роман Станиславов, посещаемостта ще бъде увеличена чрез добавяне на места на партера.

Пламен Константинов: Във волейбола клубовете в Шампионската лига не печелят нищо! Нула!
Пламен Константинов: Във волейбола клубовете в Шампионската лига не печелят нищо! Нула!

Станиславов подчерта, че домакините имат за цел да подобрят рекорда за посещаемост в руския волейбол. Миналата година мачът между Омичка и Динамо-Ак Барс на хокейната арена в Омск привлече 8045 зрители.

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