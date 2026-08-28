Локомотив (Новосибирск) на Пламен Константинов ще играе със Зенит (Казан) на 12-хилядна хокейна арена

Волейболният Локомотив (Новосибирск) обяви, че домакинският мач от редовния сезон срещу Зенит (Казан) на 12 декември ще се проведе на хокейната „Сибир-Арена“.

Капацитетът на хокейната зала е 11 650 зрители. Според генералния директор на Локомотив Роман Станиславов, посещаемостта ще бъде увеличена чрез добавяне на места на партера.

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Станиславов подчерта, че домакините имат за цел да подобрят рекорда за посещаемост в руския волейбол. Миналата година мачът между Омичка и Динамо-Ак Барс на хокейната арена в Омск привлече 8045 зрители.

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