Константин Абаев: Мисля, че ще имам възможност да се върна в Италия – този опит ми хареса

Разпределителят на Зенит (Казан) Константин Абаев, който преди години натрупа сериозен опит в родния Монтана, сподели какво му е дал сезонът в Италия и определи Дмитрий Лизик като един от най-добрите централни блокировачи в света.

Волейболистът прекара сезон 2024/25 в италианския Верона.

„В Италия всички умеят да играят. Те имат повече варианти, могат да правят леки отигравания, да търсят блокаут и да изпълняват различни удари. В Русия се скача малко по-високо и се удря по-силно. Това е по-физически волейбол“, коментира Абаев.

„Момчетата от Верона забелязваха наистина дребни детайли по време на разборите: например как даден играч движи рамото си преди дадено движение. Никога не съм гледал рамото на играч, за да разбера какво ще направи. Може би това също е разлика между Италия и Русия – тактическото внимание към детайлите“, добави той.

„Мисля, че в Италия направих крачка напред. Научих нещо ново и започнах да гледам на волейбола по различен начин. Дори сега, работейки с Вербов, продължавам да се уча. Това не са огромни крачки напред, а малки. И трябва да продължаваш да се движиш напред, защото ако не го правиш, лесно можеш да паднеш надолу“, сподели разпределителят.

„В бъдеще, мисля, ще имам още една възможност да се върна в Италия. Ще видим. Този опит много ми хареса, беше наистина интересно. Харесваха ми и някои битови неща. Храната – сто процента. Много ми липсва прошутото. Когато живеех във Верона, точно под дома ми имаше гастрономически магазин. Купувах си прошуто и пармезан всеки ден. И слънцето. В Казан то не е толкова много. Но градът е красив, има леко европейска архитектура. Това е добро място за живеене“, каза Абаев в интервю за Ivolleymagazin.it.

27-годишният волейболист говори и за поколението млади руски играчи, което трябва да дебютира на международната сцена през следващия сезон.

„Много от нашите играчи никога не са играли в Лигата на нациите, на световни или европейски първенства, или в Шампионската лига. Живеем така вече четири години. Но имаме много силни и талантливи млади играчи. Дмитрий Лизик от Локомотив, според мен, е един от най-добрите централни блокировачи в света. Той е на 25 и е универсален: блокира, атакува, изпълнява сервис. А има и Михаил Лабински, който скача високо, удря силно и посреща уверено“, каза Абаев за своя съотборник.

Той обърна специално внимание и на фигурата на Максим Михайлов, с когото играе в Казан.

„Той пръв идва на тренировка и последен си тръгва. Може да прекара три часа във фитнеса. Подготвителните упражнения са около 30 минути, а след тренировка винаги има разпускане и допълнителна работа. На 38 години е много трудно да напредваш, но той продължава да се движи напред. Той е много добър“, отбеляза Абаев.

Днес стана известно, че играчът е назначен за капитан на Зенит (Казан), който ще представя Татарстан на Спартакиадата.

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