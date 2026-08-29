Още спукани гуми и Сами Паяри поведе в рали "Парагвай"

Сами Паяри стана четвъртият различен лидер в първия ден на рали "Парагвай", след като Елфин Еванс спука гума в предпоследния етап в петък.

Паяри има преднина от 11,9 секунди пред Хейдън Падън след драматичен ден, който започна с катастрофа на Такамото Кацута още в първата отсечка. Тиери Нювил и Себастиен Ожие бяха следващите отпаднали, и двамата с повреди в окачването. Проблемът при Нювил бе причинен от разкъсана гума, а Ожие се удари в насип. Деламинацията и спукването на гуми се превърнаха в основна тема на деня.

Хейдън Падън поведе в рали "Парагвай" след проблеми за Оливър Солберг

Задната дясна гума на автомобила Тойота на Еванс стана жертва на деламинацията в средата на дългата 34 километра седма отсечка „Йербатерас“. Еванс и навигаторът му Скот Мартин решиха да не спират и продължиха до финала, като загубиха малко над минута – около 30 секунди по-малко, отколкото би им коствала смяната.

Еванс не беше единственият, който пострада в драматичния етап, в който Паяри и съотборникът му в Тойота Оливър Солберг бяха единствените пилоти от клас Rally1, които нямаха проблеми. На финала двамата записаха почти идентични времена с разлика от едва 0,1 секунди.

Ад в първата отсечка на рали „Парагвай“, Грязин също спука гума

„Мисля, че е лотария дали ще спукаш гума или не, така че трябва да съм доволен от представянето си - призна Паяри. - Но все още сме много в началото на това рали, а вече се случиха много неща.“

Хейдън Падън, който пое лидерството в третия етап, след като Солберг имаше проблеми, преди да падне на второ място със спукана гума в шестия етап, претърпя нова повреда в седмата отсечка. Въпреки това каркасът на гумата на Падън издържа през по-голямата част от етапа и се разпадна напълно едва в последните няколко километра. Така той загуби само 20,8 секунди спрямо Паяри и запази второто място в общото класиране, докато Еванс потъна до третата позиция.

Льоб и Нювил отказали на новия отбор в WRC

"Никога не е лесно, но това е нашата работа като рали пилоти - да се справяме със ситуацията", заяви Падън, който е на 44,4 секунди пред Еванс в битката за второто място.

Еванс коментира: „Очевидно тук се случват много неща на много хора. Ситуацията с гумите някак не е изненада, но не е за това ниво.“

Съотборникът на Падън, Адриен Фурмо, изостана с 49,6 секунди от Паяри в седмия етап, но това може да се счете за успех, като се има предвид, че французинът загуби и двете си задни гуми.

Фурмо спечели четири от осемте етапа за деня и всъщност се изкачи до четвърто място в общото класиране в предпоследния етап, на близо две минути зад лидера Паяри.

От какво има нужда Тойота, за да вземе титлата в неделя?

Това стана възможно, защото Джош Макърлийн от М-Спорт спря, за да смени гума в седмия етап и така загуби над две минути. След като започна отсечката на по-малко от секунда зад Паяри, ирландецът завърши деня на повече от две минути от лидера, на пето място в генералното класиране.

Водещите пилоти в WRC2: местният фаворит Диего Домингес и Гъс Грийнсмит – заемат шесто и седмо място в генералното класиране след петъчните отсечки. Лидерът в WRC2 шампионата Робърт Вирвес загуби повече от час след катастрофа в първия етап, а спуканите гуми бяха често срещано явление и в този клас.

Солберг е осми в общото класиране след първия ден, на три минути и половина зад лидера. Той спечели първите два етапа на ралито, преди да загуби почти четири минути заради трудно за преодоляване загасване на двигателя и спукана гума в третия етап. След това шведът постепенно се изкачи в класирането с чист следобед.

Автомобилите от клас Rally2 на Марко Булакия и Ромет Юргенсон допълват топ 10 след първия ден.

Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

Последният от участниците в клас Rally1, завършил етапите за деня, беше Джон Армстронг с неговия Форд Пума. Армстронг закъсня да излезе от обедния сервиз, където екипът на М-Спорт трябваше да извърши значителни ремонти по предницата след щетите, причинени от спукана гума в третия етап. Той е на 14-о място в общото класиране, на повече от шест минути от лидера.

Екипът на Тойота възстанови автомобилите на Такамото Кацута и Себастиен Ожие и днес те ще се върнат в състезанието по системата Супер рали.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages