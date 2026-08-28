Хейдън Падън поведе в рали "Парагвай" след проблеми за Оливър Солберг

Двукратният европейски рали шампион Хейдън Падън излезе начело в рали „Парагвай“ след третия специален етап, след като досегашният лидер Оливър Солберг загуби почти четири минути заради проблем с двигателя и спукана гума.

Изключително драматичната сутрин в Южна Америка продължи с отпадането на Себастиен Ожие заради по-ранна повреда в окачването, докато Адриен Фурмо и Джон Армстронг също загубиха много време след проблеми с гумите в най-дългата отсечка на състезанието.

For the first time since 2018, Hayden Paddon and John Kennard lead a WRC event 🇳🇿#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/7lY7mynNyH — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

Тойотата на Солберг се нуждаеше от бутане, за да потегли преди старта на етапа „Йербатерас“ (34,08 км). След това той угаси двигателя при спиране за шикан и се наложи да чака помощ от зрители, за да продължи.

„Бутайте! Бутайте!“, крещеше Солберг, призовавайки феновете за помощ.

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В края на етапа той обясни: „Двигателят спря при спирането и очевидно това доведе до излизане от трасето, защото нямаш двигателна спирачка. След това не можах да го запаля, нищо не се случваше. Трябваше да изчакам няколко души да бутат, а беше твърде тясно.“

„След това, изведнъж на правата, се появи бавно спадаща гума“, добави той.

“It’s not every day that you overtake a 9-time World Champion on a stage” 😅#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/dkOklcvE91 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

Фурмо изглеждаше готов да се възползва максимално от ситуацията, но също пострада заради разпадаща се гума в средата на етапа. Бързата смяна от страна на Фурмо и навигатора му Александър Кория сведе загубата на време до по-малко от две минути, но пилотът на Хюндай се срина до седмо място в общото класиране.

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Вместо това Падън наследи лидерската позиция, въпреки че не беше доволен от избора си на гуми. Пилотите на Хюндай бяха единствените от клас Rally1, които взеха твърди гуми за сутрешните етапи, и ги монтираха за дългата трета отсечка. Падън обаче не хареса получения баланс.

„Как се случи това?“, попита новозеландецът, когато му съобщиха, че е повел в ралито, след като е спечелил етапа.

„Очевидно условията са много, много тежки за всички. Извинявам се на баба ми, но тя може да кара по-добре от мен. Сменихме гумите, не се получи, изобщо не ми хареса твърдата гума, просто не работеше“, заяви той.

„Така че имах проблеми с предницата, а след това и със задницата заради износените меки гуми. Това усложнява нещата за следобеда, защото не мисля, че изборът на гуми ще е лесен.“

A tough one to take on the opening stage 💔#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/yznvrcd3jv — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

Това е първият път, в който Падън води в състезание от Световния рали шампионат от 2018 г. насам, и той призна, че трябва да се „наслади на момента“.

Падън има преднина от 23,9 секунди пред Джош Макърлийн, който загуби по-голямата част от това време в третия етап и също спука гума към края. „Излязох от пътя три пъти“, каза ирландецът.

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Елфин Еванс даде второ най-добро време в отсечката, на 17,2 секунди зад Падън, въпреки спадаща гума. Това го изкачи до трето място в генералното класиране, на 2,8 секунди зад Макърлийн след сутрешните етапи.

„Ще бъде труден следобед, в който трябва да оцелеем“, прецени уелсецът.

Втората Тойота, пилотирана от Сами Паяри, е на 6,5 секунди по-назад на четвърта позиция, след като по-рано загуби време заради теч на охладителна течност.

Tyre & brake issues for Jon Armstrong on the early stages of Friday 😔#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/Yd1iJR71Bt — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

Пилотът на М-Спорт Джон Армстронг изглеждаше напът да спечели третия етап, докато неговата Форд Пума не спука гума. Продължаването с повредената гума доведе до повреда в спирачките и завъртане. Армстронг загуби почти минута и половина и се смъкна до шесто място в общото класиране, зад лидера във WRC2 Диего Домингес.

A big crash for Alejandro Cachón on SS1 at ueno Rally del Paraguay 😳



Crew OK ✅#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/SMdwaIHtdH — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

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Снимки: Imago