Ад в първата отсечка на рали „Парагвай“, Грязин също спука гума

Първата отсечка на рали „Парагвай“ се превърна в неочаквано тежко изпитание, както за заводските пилоти, така и за екипажите в WRC2 категорията, където кара и българският пилот Николай Грязин (Ланча).

Първата жертва беше Такамото Кацута (Тойота), който се преобърна на 1,7 километра след старта на етапа „Камбирета 1“ (24,65 км). Японецът беше най-бърз в шейкдауна, но днес беше принуден да се откаже от надпреварата в самото й начало, като се очаква да се върне утре по системата Супер рали.

A tough one to take on the opening stage 💔#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/yznvrcd3jv — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

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След това дойдоха спуканите гуми: Себастиен Ожие – задна лява, Тиери Нювил – също задна лява плюс повреда в окачването, а в WRC2 това се превърна в епидемия.

Neuville limping through SS1 with rear-left damage, and dropping a lot of time 😬#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/rkb21aBPew — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

Латвала прогнозира силна атака на Ожие в Парагвай

Лидерът в класирането Роберт Вирвес излетя от пътя и спря на същото място, където катастрофира Кацута. Гуми спукага Грязин, Фабрисио Салдивар и Юки Ямамото. Друг от силните пилоти – Алехандо Кахон, се преобърна, а Грязин загуби още малко време, тъй като спря да провери дали големият му съперник от рали „Япония“ и неговият навигатор са невредими.

Най-бърз в първата отсечка е Оливър Солберг, следван на 3,1 секунди от Адриен Фурмо и на 4,8 от Хейдън Падън.

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Днешната програма на рали „Парагвай“ включва 8 отсечки, като последната стартира в 23:18 часа наше време.

Такамото Кацута изненада фаворитите в шейкдауна на рали "Парагвай"

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Снимки: Gettyimages