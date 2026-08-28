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Ад в първата отсечка на рали „Парагвай“, Грязин също спука гума

  • 28 авг 2026 | 16:15
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Ад в първата отсечка на рали „Парагвай“, Грязин също спука гума

Първата отсечка на рали „Парагвай“ се превърна в неочаквано тежко изпитание, както за заводските пилоти, така и за екипажите в WRC2 категорията, където кара и българският пилот Николай Грязин (Ланча).

Първата жертва беше Такамото Кацута (Тойота), който се преобърна на 1,7 километра след старта на етапа „Камбирета 1“ (24,65 км). Японецът беше най-бърз в шейкдауна, но днес беше принуден да се откаже от надпреварата в самото й начало, като се очаква да се върне утре по системата Супер рали.

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След това дойдоха спуканите гуми: Себастиен Ожие – задна лява, Тиери Нювил – също задна лява плюс повреда в окачването, а в WRC2 това се превърна в епидемия.

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Латвала прогнозира силна атака на Ожие в Парагвай

Лидерът в класирането Роберт Вирвес излетя от пътя и спря на същото място, където катастрофира Кацута. Гуми спукага Грязин, Фабрисио Салдивар и Юки Ямамото. Друг от силните пилоти – Алехандо Кахон, се преобърна, а Грязин загуби още малко време, тъй като спря да провери дали големият му съперник от рали „Япония“ и неговият навигатор са невредими.

Най-бърз в първата отсечка е Оливър Солберг, следван на 3,1 секунди от Адриен Фурмо и на 4,8 от Хейдън Падън.

Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"
Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

Днешната програма на рали „Парагвай“ включва 8 отсечки, като последната стартира в 23:18 часа наше време.

Такамото Кацута изненада фаворитите в шейкдауна на рали "Парагвай"
Такамото Кацута изненада фаворитите в шейкдауна на рали "Парагвай"
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Снимки: Gettyimages

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