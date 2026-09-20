Равенство на “Риасор” изхвърли Реал Мадрид от топ 3

Отборите на Депортиво Ла Коруня и Бетис завършиха 1:1 в интересен двубой от седмия кръг на Ла Лига. Точката беше достатъчна за клуба от Севиля да измести Реал Мадрид от топ 3 в класирането. Гостите даже бяха на косъм от победа, след като до 87-ата минута водеха в резултата, но допуснаха изравняване.

Кучо Ернандес даде преднина на Бетис в 43-тата минута, но в края Диего Вилярес изравни.

След този резултат отборът на Мануел Пелегрини продължава да има само една загуба. Същото важи и за Ла Коруня, който е новак в елита.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google