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  3. Равенство на “Риасор” изхвърли Реал Мадрид от топ 3

Равенство на “Риасор” изхвърли Реал Мадрид от топ 3

  • 20 сеп 2026 | 21:46
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Равенство на “Риасор” изхвърли Реал Мадрид от топ 3

Отборите на Депортиво Ла Коруня и Бетис завършиха 1:1 в интересен двубой от седмия кръг на Ла Лига. Точката беше достатъчна за клуба от Севиля да измести Реал Мадрид от топ 3 в класирането. Гостите даже бяха на косъм от победа, след като до 87-ата минута водеха в резултата, но допуснаха изравняване.

Кучо Ернандес даде преднина на Бетис в 43-тата минута, но в края Диего Вилярес изравни.

След този резултат отборът на Мануел Пелегрини продължава да има само една загуба. Същото важи и за Ла Коруня, който е новак в елита.

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