Челси обяви партньорство с финансова платформа

Английският футболен клуб Челси обяви начало на партньорство с финансовата онлайн платформа "Съркъл Интернет Груп" (Circle Internet Group), чието име и лого ще стоят на лицевата страна на фланелките, съобщава агенция Ройтерс. Това важи и за женския отбор, и за юношеските формации. Първият мач на Челси с новия спонсор ще бъда домакинството срещу Брайтън в неделя.

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Челси не е имал спонсор на фланелката за пълен сезон вече три поредни години. Infinite Athlete рекламира при "сините" през месец септември 2023 и остана до края на кампанията, а DAMAC Properties бе привлечен за партньор в края на 2024/2025. След това дойде ред на IFS, който рекламира в Челси от февруари до края на сегашния сезон.

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Снимки: Gettyimages