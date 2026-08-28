Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси обяви партньорство с финансова платформа

Челси обяви партньорство с финансова платформа

  • 28 авг 2026 | 16:15
  • 168
  • 0
Челси обяви партньорство с финансова платформа

Английският футболен клуб Челси обяви начало на партньорство с финансовата онлайн платформа "Съркъл Интернет Груп" (Circle Internet Group), чието име и лого ще стоят на лицевата страна на фланелките, съобщава агенция Ройтерс. Това важи и за женския отбор, и за юношеските формации. Първият мач на Челси с новия спонсор ще бъда домакинството срещу Брайтън в неделя. 

В Челси са готови да продадат Енцо Фернандес на Ман Сити
В Челси са готови да продадат Енцо Фернандес на Ман Сити

Челси не е имал спонсор на фланелката за пълен сезон вече три поредни години. Infinite Athlete рекламира при "сините" през месец септември 2023 и остана до края на кампанията, а DAMAC Properties бе привлечен за партньор в края на 2024/2025. След това дойде ред на IFS, който рекламира в Челси от февруари до края на сегашния сезон. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Меси си избра аржентинец за треньор в Интер Маями

Меси си избра аржентинец за треньор в Интер Маями

  • 28 авг 2026 | 11:14
  • 4393
  • 16
Президентът на футболната федерация на Нигерия подаде оставка

Президентът на футболната федерация на Нигерия подаде оставка

  • 28 авг 2026 | 11:04
  • 1030
  • 1
Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява

Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява

  • 28 авг 2026 | 10:40
  • 8063
  • 16
Шеф на Байерн за новия си договор: Много съм горд

Шеф на Байерн за новия си договор: Много съм горд

  • 28 авг 2026 | 10:00
  • 1314
  • 0
От УЕФА подготвят дело срещу Джани Инфантино

От УЕФА подготвят дело срещу Джани Инфантино

  • 28 авг 2026 | 09:22
  • 1320
  • 2
Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

  • 28 авг 2026 | 09:10
  • 2435
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 111421
  • 230
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 92498
  • 146
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

  • 28 авг 2026 | 13:59
  • 23870
  • 5
Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2026 | 15:13
  • 7506
  • 5
Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

  • 28 авг 2026 | 15:49
  • 3499
  • 1
Промени в ръководството на Ботев

Промени в ръководството на Ботев

  • 28 авг 2026 | 11:12
  • 14572
  • 10