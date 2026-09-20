Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Елверсберг не се даде и пред горещата публика на Шалке, Петков с цял мач

Елверсберг не се даде и пред горещата публика на Шалке, Петков с цял мач

  • 20 сеп 2026 | 20:48
  • 1338
  • 0
Елверсберг не се даде и пред горещата публика на Шалке, Петков с цял мач

Новакът в Бундеслигата Елверсберг с Лукас Петков в състава продължи с отличното си представяне и взе точка при равенството 0:0 като гост на Шалке 04 в дербито на два от спечелилите промоция в елита отбори. Българският национал отново бе титуляр и игра цял мач за “елфите”, като имаше две нелоши възможности да се разпише. За пръв път като титуляр за домакините пък започна легендата Един Джеко.

Така Елверсберг заема 5-о място в класирането със 7 точки. Шалке също се представя добре и е с 5 пункта.

Гостите създадоха първата значима възможност в 13-ата минута, когато топката бе подадена назад към Ноа Дарвих, чийто удар от първия докосване прелетя над напречната греда. В средата на първото полувреме пък бранителят на Шалке Никола Катич за малко да си вкара автогол, но Лорис Кариус внимаваше.

След като едва не отбеляза автогол през първото полувреме, Катич имаше добра възможност да открие резултата за „Шалке“ девет минути след подновяването на играта, когато пряк свободен удар в наказателното поле стигна до защитника, но босненецът изстреля от близко разстояние над гредата. В 56-ата минута Лукас Петков пък засече центриране от пряк свободен удар, но Лорис Кариус реагира добре и успя да избие. Десетина минути по-късно стражът на Елверсберг Николас Кристоф спаси опасен удар от воле на Ерик Ебимбе. Четири минути преди края на редовното време пак Петков имаше добър шанс, но ударът му от наказателното поле мина над вратата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

  • 20 сеп 2026 | 15:43
  • 1220
  • 0
Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

  • 20 сеп 2026 | 15:41
  • 3377
  • 0
Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

  • 20 сеп 2026 | 17:58
  • 21360
  • 26
Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

  • 20 сеп 2026 | 17:51
  • 19742
  • 11
"Сан Сиро" на 100 години

"Сан Сиро" на 100 години

  • 20 сеп 2026 | 14:56
  • 1710
  • 4
Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

  • 20 сеп 2026 | 14:34
  • 2604
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

  • 20 сеп 2026 | 19:40
  • 76733
  • 458
Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
  • 50433
  • 97
Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

  • 20 сеп 2026 | 17:07
  • 28339
  • 25
Атлетико пак удари Реал Мадрид, “белите” с претенции към съдийството

Атлетико пак удари Реал Мадрид, “белите” с претенции към съдийството

  • 20 сеп 2026 | 19:15
  • 34347
  • 196
Ювентус дочака домакински успех над Аталанта

Ювентус дочака домакински успех над Аталанта

  • 20 сеп 2026 | 20:53
  • 9538
  • 2
Съставите на първото за сезона "Льо Класик"

Съставите на първото за сезона "Льо Класик"

  • 20 сеп 2026 | 21:01
  • 808
  • 2