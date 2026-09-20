Елверсберг не се даде и пред горещата публика на Шалке, Петков с цял мач

Новакът в Бундеслигата Елверсберг с Лукас Петков в състава продължи с отличното си представяне и взе точка при равенството 0:0 като гост на Шалке 04 в дербито на два от спечелилите промоция в елита отбори. Българският национал отново бе титуляр и игра цял мач за “елфите”, като имаше две нелоши възможности да се разпише. За пръв път като титуляр за домакините пък започна легендата Един Джеко.

Така Елверсберг заема 5-о място в класирането със 7 точки. Шалке също се представя добре и е с 5 пункта.

Гостите създадоха първата значима възможност в 13-ата минута, когато топката бе подадена назад към Ноа Дарвих, чийто удар от първия докосване прелетя над напречната греда. В средата на първото полувреме пък бранителят на Шалке Никола Катич за малко да си вкара автогол, но Лорис Кариус внимаваше.

Und da auch im zweiten Durchgang kein Tor fällt, bleibt es beim 0:0!



0:0 I 90. Minute#S04ELV #DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/WzkSh35sUP — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) September 20, 2026

След като едва не отбеляза автогол през първото полувреме, Катич имаше добра възможност да открие резултата за „Шалке“ девет минути след подновяването на играта, когато пряк свободен удар в наказателното поле стигна до защитника, но босненецът изстреля от близко разстояние над гредата. В 56-ата минута Лукас Петков пък засече центриране от пряк свободен удар, но Лорис Кариус реагира добре и успя да избие. Десетина минути по-късно стражът на Елверсберг Николас Кристоф спаси опасен удар от воле на Ерик Ебимбе. Четири минути преди края на редовното време пак Петков имаше добър шанс, но ударът му от наказателното поле мина над вратата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago