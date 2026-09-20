Виляреал надделя над Леванте и навлиза в ритъм след трудния старт

Виляреал победи Леванте с 3:1 в двубой на двата тима от седмия кръг на Ла Лига. За домакините се разписаха Айосе Перес (41'), Алберто Молейро (54') и Жорж Микаутадзе (86'), а Иван Ромеро (42') отбеляза единственото попадение за гостите. Това бе втори пореден успех за домакините след трудното начало на сезона, когато записаха три поредни поражения в първите си три двубоя. „Жълтата подводница“ през по-голямата част от срещата контролираше топката и създаваше повече опасности пред противниковата врата. Леванте успя бързо да отговори на първия гол, но след почивката домакините отново поеха инициативата и стигнаха до заслужен успех.

Виляреал поведе в 41-ата минута, когато Айосе Перес завърши добра комбинация с участието на Молейро. Радостта на домакините обаче бе кратка, тъй като само минута по-късно Иван Ромеро възстанови равенството след центриране на Джереми Толян. След почивката домакините продължиха да натискат и в 54-ата минута Молейро отново изведе тима си напред с удар с левия крак след добра комбинация в средата на терена. Жорж Макаутадзе оформи крайния резултат в двубоя в 86-ата минута, когато реализира третия гол за "жълтата подводница".

Леванте опита да се върне в мача, но трудно стигаше до чисти положения, докато Виляреал продължи да бъде по-опасният отбор. Домакините отправиха 21 удара срещу само 6 за съперника, а съотношението при ударите в очертанията бе 7:1. В 86-ата минута Жорж Микаутадзе сложи точка на спора, възползвайки се от подаване на Молейро и оформяйки крайното 3:1.

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Снимки: Gettyimages