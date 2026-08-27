Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол

Челси нямаше големи проблеми да се справи с третодивизионния Лутън и го победи с 2:0 в среща от втория кръг на Купата на лигата. Срещата бе първа за Чаби Алонсо на "Стамфорд Бридж" като треньор на "сините". Този турнир ще бъде по-важен за лондончани този сезон, тъй като те не играят в евротурнирите. Следващият им съперник в надпреварата е Лийдс.

Лятното попълнение Дани Уелбек бе титуляр и ознаменува дебюта си с гол. Той откри резултата в началото на второто полувреме. В 79-ата минута автогол на Хакийм Одофин сложи край на надеждите на гостите.

Енцо Фернандес бе оставен извън групата. Според английските медии той е поискал да не играе, тъй като се опитва да напусне клуба в посока Манчестър Сити.

Алонсо заложи на силен състав и сред титулярите бяха Коул Палмър, Морган Роджърс и Максенс Лакроа. Той обаче даде шанс за изява на някои играчи като Естевао и Уелбек. Челси имаше тотална доминация през първото полувреме, но вратарят на Лутън Джош Кийли направи серия от великолепни спасявания, сред които бе двойно, за да спре Палмър в 11-ата минута. Роджърс пък удари греда в домакинския си дебют.

След гола на Уелбек в началото на втората част тимът от Лига 1 имаше проблеми да създаде нещо в предни позиции, а второто попадение съвсем го отчая. Кийли обаче продължи с блестящите си изяви и отрази удари на Палмър и влезлия като резерва Жоао Педро. Джейми Гитънс удари греда в добавеното време.

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Снимки: Imago