Фрейташ: Можеше да получим дузпа

Наставникът на Септември (София) Симон Фрейташ имаше претенции, че тимът му не е получил дузпа в двубоя със Славия, завършил наравно 1:1.

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"Можеше да вземем трите точки. Борим се за трите точки. Второто полувреме беше по-добро. През първото полувреме пространствата не се използваха от двата отбора. Не успяхме да създадем положения. Имаше ситуация, при която можеше да получим дузпа. Има много голяма разлика в решенията. Направихме всичко възможно да атакуваме през второто полувреме, но когато отборът се прибере, за нас е по-трудно да създадем някакви възможности. Продължаваме по нашия път".

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