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  3. Септември (София) подписа с чужденец от дубъла

Септември (София) подписа с чужденец от дубъла

  • 21 авг 2026 | 10:50
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Септември (София) подписа първи професионален договор със Су Мюлдер. Нидерландецът е роден на 16.03.2007 г. и играе на позиция нападател. През последните два сезона Су е част от дублиращия тим на септемврийци, където със своите изяви заслужи следващата важна стъпка в развитието си.

Септември обяви бразилец
Септември обяви бразилец

Мюлдер се отличава с добра скорост, техника и нюх към гола.

Първият професионален договор е награда за положения труд, но и начало на още по-големи предизвикателства.

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