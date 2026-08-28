Славия и Септември (Сф) откриват кръга със столичен сблъсък в "Овча купел"

Славия и Септември (София) откриват 7-ия кръг в efbet Лига със столичен сблъсък в квартал "Овча купел". Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е днес от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

Двата тима са съседи в класирането - "белите" заемат 9-ата позиция със своите 6 точки, докато септемврийци, с една повече в актива си, се намират на 8-ото място. Трябва да се отбележи, че отборът на Ратко Достанич е с мач по-малко, тъй като дербито с Левски не се състоя по програма.

Славия е в серия от три поредни срещи без загуба. В последния кръг днешните домакини направиха 1:1 срещу Лудогорец в Разград и сега ще търсят ново добро представяне.

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"Виненочервените" започнаха да напипват верния ритъм и записаха две последователни победи с по 1:0. Момчетата на Симао Фрейташ надвиха Спартак (Варна), а след това нанесоха първо поражение на ЦСКА 1948 от началото на новата кампания в елита.

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През миналия сезон двата тима се срещнаха 3 пъти. Славия стигна до два успеха, а веднъж трите точки отидоха при Септември.

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Славия - Септември (София)

Начало: 19:00 часа

Съдия: Михаел Павлов

Стадион: "Александър Шаламанов", София

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