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Славия и Септември (Сф) откриват кръга със столичен сблъсък в "Овча купел"

  • 28 авг 2026 | 07:30
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Славия и Септември (Сф) откриват кръга със столичен сблъсък в "Овча купел"

Славия и Септември (София) откриват 7-ия кръг в efbet Лига със столичен сблъсък в квартал "Овча купел". Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е днес от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Михаел Павлов. 

Двата тима са съседи в класирането - "белите" заемат 9-ата позиция със своите 6 точки, докато септемврийци, с една повече в актива си, се намират на 8-ото място. Трябва да се отбележи, че отборът на Ратко Достанич е с мач по-малко, тъй като дербито с Левски не се състоя по програма.

Славия е в серия от три поредни срещи без загуба. В последния кръг днешните домакини направиха 1:1 срещу Лудогорец в Разград и сега ще търсят ново добро представяне.

Славия спря серията на Лудогорец
Славия спря серията на Лудогорец

"Виненочервените" започнаха да напипват верния ритъм и записаха две последователни победи с по 1:0. Момчетата на Симао Фрейташ надвиха Спартак (Варна), а след това нанесоха първо поражение на ЦСКА 1948 от началото на новата кампания в елита. 

Изненадващо първо поражение за ЦСКА 1948 в първенството, "червените" пропуснаха да стъпят на върха
Изненадващо първо поражение за ЦСКА 1948 в първенството, "червените" пропуснаха да стъпят на върха

През миналия сезон двата тима се срещнаха 3 пъти. Славия стигна до два успеха, а веднъж трите точки отидоха при Септември.

20 Славия 2:1 Септември

Славия - Септември (София)

Начало: 19:00 часа
Съдия: Михаел Павлов
Стадион: "Александър Шаламанов", София

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