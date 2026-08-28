MotoGP е напът да загуби Гран При на Катар

MotoGP е напът да загуби състезанието за Гран При на Катар от календара си за сезон 2026 предвид обстановката в Близкия изток, съобщава The Race.

Scoop: our sources believe that MotoGP is set to announce the cancellation of the 2026 Qatar Grand Prix, with no replacement https://t.co/M9rqwkra9x — Simon Patterson (@denkmit) August 28, 2026

Състезателният уикенд на „Лусайл“ оригинално трябваше да се проведе в средата на април, но беше отложен за ноември след началото на войната в Иран. За съжаление военните действия в Близкия изток и това изглежда ще принуди MotoGP да анулира своята визита в региона през 2026 година.

MotoGP може да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар

Първоначално имаше идеи световният шампионат по мотоциклетизъм на писта да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар извън Близкия изток. Припомняме, че Гран При на Бахрейн във Формула 1 ще се проведе в Малайзия, като именно „Сепанг“ се смяташе за фаворитът да приеме допълнително състезание в MotoGP само седмица след Гран При на Малайзия.

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По информация на The Race обаче шефовете на MotoGP са се отказали от тази си идея и просто ще отменят Гран При на Катар, без да организират ново състезание. Това ще намали броя на кръговете в Кралския клас през 2026 от 22 на 21 и ще отвори малко по-дълга пауза преди финалните два уикенда за годината.

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Оригинално Гран При на Португалия трябваше да се проведе между 13 и 15 ноември, а Гран При на Валенсия седмица по-късно. И двата уикенда обаче бяха отложени с по една седмица, за да се намести Гран При на Катар.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages