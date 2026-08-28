Фермин Алдегер и Йоан Зарко продължават в Гран При на Арагон

Завръщащите се след контузии Фермин Алдегер и Йоан Зарко получиха разрешение от лекарите на MotoGP да продължават участията си в Гран При на Арагон.

Вчера и двамата минаха прегледи при лекарите и получиха зелена светлина да се включват в провелата се по-рано днес първа свободна тренировка на „Моторланд Арагон“. След нея те отново трябваше да се явят при медиците, за да се прецени дали ще могат да продължат да участват в Гран При на Арагон, или не.

И двамата са получили нужното одобрение и ще могат да карат без повече условности на „Моторланд Арагон“. В първата тренировка Алдегер влезе в топ 10, класирайки се девети, докато Зарко остана в подножието на десетката, след като зае 11-то място.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages