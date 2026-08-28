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Манчестър Сити се надява на по-малко проблеми при гостуването си на Кристъл Палас

  • 28 авг 2026 | 08:08
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Манчестър Сити се надява на по-малко проблеми при гостуването си на Кристъл Палас

Вторият кръг на английската Премиър лийг открива програмата си с интригуващ сблъсък на "Селхърст Парк", където Кристъл Палас посреща Манчестър Сити. Мачът ще бъде ръководен от главния съдия Анди Мадли. Домакините под ръководството на новия си мениджър Пиер Саж ще се опитват да се реваншират пред феновете си, докато Енцо Мареска търси втори пореден успех начело на "гражданите".

Дебютът на Пиер Саж начело на "орлите" в официален мач не се разви по желания сценарий. В първия кръг от новия сезон Кристъл Палас отстъпи с 0:2 при гостуването си на Евертън след попадения на Киърнан Дюсбъри-Хол и Тиерно Бари. Въпреки загубата, лондончани създадоха немалко шансове, като на два пъти уцелиха гредите през първото полувреме. Жан-Филип Матета и Едуард Нкетия имаха добри възможности пред вратата на съперника, но липсата на ефективност в завършващия удар се оказа решаваща.

Манчестър Сити започна кампанията си с драматичен домакински успех с 2:1 срещу Борнемут на "Етихад Стейдиъм". В дебютния си мач във Висшата лига начело на тима, Енцо Мареска видя как неговият отбор изостава в резултата, но успя да направи пълен обрат. В герой за манчестърци се превърна резервата Раян Шерки, който се появи в игра и асистира и за двете попадения. Включително за изравнителния гол на Марк Геи и за победното попадение на Йошко Гвардиол в продължението на срещата.

В последните шест директни сблъсъка между двата тима Манчестър Сити записа четири победи, докато Кристъл Палас има един успех, а един двубой е завършил наравно. Общо двата отбора са си отбелязали 25 гола в тези срещи, като в най-пресния мач от май 2026 г. „гражданите“ спечелиха категорично с 3:0 на „Етихад“.

Най-значимият скорошен триумф за Палас бе на финала за ФА Къп през май 2025 г., когато надделяха с 1:0. В първенството обаче Сити има сериозно предимство в последните мачове, печелейки последните две срещи от лигата с класическото 3:0.

В лагера на Кристъл Палас извън сметките поради контузия е защитникът Шади Риад, който бе заменен принудително през второто полувреме срещу Евертън. Офанзивният футболист Исмаила Сар пропусна първия мач поради проблем в слабините и остава под въпрос за петъчния двубой.

За Манчестър Сити крилото Жереми Доку е извън строя за 2-3 седмици поради контузия в прасеца, получена в мача за Къмюнити Шийлд срещу Арсенал. Добрите новини за Енцо Мареска са свързани с Елиът Андерсън, който напусна предивременно срещу Борнемут, но се оказа, че е получил само крамп и е напълно готов за игра. Нито един от двата отбора няма наказани състезатели за срещата.

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Снимки: Gettyimages

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