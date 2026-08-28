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Уелбек: Привилегия е да играя за Челси

  • 28 авг 2026 | 04:36
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Уелбек: Привилегия е да играя за Челси

Новото попълнение на Челси Дани Уелбек не скри вълнението си, след като отбеляза гол още в дебютния си мач за клуба при победата над Лутън Таун в турнира „Карабао Къп“. Пред "Sky Sports" опитният нападател сподели първите си впечатления от трансфера си на „Стамфорд Бридж“, ролята си в съблекалнята и очакванията си за предстоящия специален сблъсък с бившия си клуб Брайтън.

„Очевидно е наистина специално да отбележиш гол в дебюта си, така че съм изключително доволен от това. Но по-важното е, че продължаваме напред в следващия кръг. Никога не е лесно, когато се изправиш срещу дълбока отбрана, и е трудно да преодолееш такива отбори. Успях да засека едно центриране и се радвам, че вкарах първия гол“, започна нападателят.

Уелбек сподели и как се чувства като играч на „сините“ от Лондон: „Чувствам се наистина отлично. Очевидно е привилегия да играеш за клуб от такъв ранг. Когато се появи възможност като тази, е много трудно да я откажеш. Направих силна подготовка, готовността ми за игра през последните няколко сезона е на много високо ниво и се надявам това да продължи дълго. Щастлив съм тук и съм развълнуван от проекта, който предстои. Давам всичко от себе си в тренировките, а в официалните мачове ще показвам най-доброто, на което съм способен.“

Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол
Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол

Запитан на шега какво точно носи на младия състав на Челси, 35-годишният стрелец отговори с шега.

„Възраст! Вдигам малко средната възраст на отбора. Сериозно обаче – нося опита от изиграването на много мачове. Бил съм както в добри, така и в лоши съблекални, и знам точно какво е необходимо, за да се постигне нещо специално и да се насочи групата в правилната посока“, убеден е нападателят.

Той разкри и какво е основното послание на мениджъра Чаби Алонсо към футболистите.

„Трябва да караме стъпка по стъпка. Имаме толкова много качество в тази съблекалня, а сега добавихме и опит. Искаме да помагаме на по-младите момчета, защото разполагаме със страхотна група от изключително талантливи играчи. Можем да направим нещо специално този сезон, ако постигнем целите си“, смята ветеранът.

За финал той коментира и предстоящия през уикенда шампионатен мач, в който Челси ще се изправи именно срещу неговия бивш тим – Брайтън.

„Наистина съм развълнуван. Ще бъде приятно да видя познати лица. Изкарах страхотно време в Брайтън и нямам нито една лоша дума, която да кажа за тях – те ми помогнаха изключително много. Очаквам мача с нетърпение. В кариерата си вече съм играл много пъти срещу бившите си отбори, така че няма да ми бъде твърде странно“, завърши дебютантът за Челси.

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Снимки: Gettyimages

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