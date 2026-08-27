Нова лоша новина за Де Дзерби, Мадисън отново ще е аут

Халфът на Тотнъм Джеймс Мадисън отново ще бъде извън терена, след като е получил фрактура на рамото си по време на първия мач на лондончани за сезона. Плеймейкърът пропусна по-голямата част от миналия сезон заради сериозна контузия в коляното, а кампания 2026/27 започна по ужасяващ начин за него. Той се появи като резерва на мястото на Майки Муур през второто полувреме при загубата с 0:3 от Брентфорд в събота и падна лошо. Първоначалните прогнози са, че той ще пропусне поне няколко седмици, докато се възстанови.

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Ядрено-магнитен резонанс е потвърдил, че 29-годишният полузащитник има фрактура на рамото. Въпреки това мениджърът на „шпорите“ Роберто Де Дзерби се опита да омаловажи сериозността на проблема, след като Мадисън взе ограничено участие в тренировката в понеделник.

„Мадисън получи лека травма в рамото“, заяви Де Дзерби на пресконференция преди мача на Тотнъм за „Карабао Къп“ срещу Чарлтън в сряда вечер.

През миналия сезон Мадисън записа едва три мача с общо 34 минути във Висшата лига, след като скъса предна кръстна връзка по време на предсезонна среща с Нюкасъл през август 2025 г. Той беше извън игра в продължение на 254 дни и пропусна 46 мача заради контузията. Халфът се надяваше да започне силно новия сезон за Тотнъм след значителните инвестиции в летния трансферен прозорец.

Мадисън е само един от многото контузени играчи за Де Дзерби, който не може да разчита на Шави Симонс и Уилсън Одобер, като и двамата са с травми на кръстни връзки. Мохамед Кудус също е извън сметките, като Де Дзерби потвърди във вторник, че крилото „все още не е готово“. Пап Сар лекува контузия в подколянното сухожилие, докато „шпорите“ подхождат предпазливо с Деян Кулушевски, който не е играл от май 2025 г. заради сериозна травма в коляното.

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Снимки: Gettyimages