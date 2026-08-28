Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Вчера Никола Цолов направи своя първи тест с болид от Формула 1, покривайки приблизително 700 километра с кола на Рейсинг Булс от сезон 2025.

С това Българския лъв преодоля едно от препятствията, които не му позволяваха да участва в официална сесия във Формула 1. Очакванията са това да се промени още до края на настоящия сезон и да видим Цолов в една или повече свободни тренировки. На теория България лъв може да се включи в четири петъчни сесии, защото Рейсинг Булс трябва да използва младок още веднъж, а Ред Бул цели три пъти.

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Тук идва и въпросът кога най-рано може да се случи това? Гледайки регламента на ФИА със сигурност можем да кажем, че това няма как да се случи в Италия или Мадрид в следващите две седмици.

Причината за това е срокът, който е нужен за издаването на суперлиценз, какъвто Българския лъв вече може да получи, макар и само за свободни тренировки. В правило 13.3 от приложение L към международния спортен кодекс на ФИА се казва, че „цялата молба трябва да бъде подадена към ФИА поне 14 дена преди проверките за първото събитие от Формула 1, в което кандидатът ще участва“. При форс мажорни обстоятелства се прилага по-ускорена процедура, но тя важи само, ако става дума за смяната на титулярен пилот за целия уикенд. Това означава, че Цолов ще получи своя лиценз най-рано след две седмици, така че уикендът на „Монца“ след седмица със сигурност отпада.

Отделно, за да се брои едно участие на млад пилот в тренировка като едно от задължителните за всеки отбор през сезона, тимът трябва да подаде необходимите документи към ФИА поне седмица преди съответната тренировка. Това обаче може да се случи само при наличието на суперлиценз от страна на съответния пилот, което увеличава минимални срок на изчакване за Цолов на 21 дена, елиминирайки и уикенда в Мадрид.

След това вече всичко ще е в ръцете на Ред Бул и Рейсинг Булс да преценят кога и къде да бъде дебютът на Българския лъв. Логически погледнато това няма да се случи на коварното улично трасе в Баку, на което ще има и кръг от Формула 2, където Цолов се бори за титлата.

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Седмица по-късно предстои и Гран При на Бахрейн на „Сепанг“, където също е малко вероятно да видим българина предвид дългото отсъствие на малайзийската писта от календара на Формула 1. След това идва и Гран При на Сингапур, в която ще има спринт, което автоматично елиминира възможността да гледаме Цолов на „Марина Бей“.

Така стигаме до първата реалистична възможност, а именно Гран При на САЩ на „Пистата на Америките“ в Остин. Тази година в Тексас няма да има спринт, което прави напълно възможно да видим Цолов зад волана на болид от Формула 1 тогава. Седмица по-късно е и Гран При на Мексико Сити, която в последните години се превърна в много популярна дестинация за използването на млади пилоти в откриващата петъчна тренировка.

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Реално след Гран При на Сингапур единственият уикенд, в който е малко вероятно да видим Цолов, е този в Лас Вегас. Причината отново е свързана с високия риск, който се крие в участието на млад пилот в свободна тренировка на градска писта като тази в Града на греха.

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Снимки: Gettyimages