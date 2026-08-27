Никола Цолов вече направи 30 обиколки в първия си тест във Формула 1

Един от най-дългоочакваните момент за всички феновете на Формула 1 в България най-накрая дойде! Никола Цолов стартира своя първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.

Днес Никола Цолов прави важна крачка по пътя към Формула 1

Кадри, публикувани от италианския журналист Якопо Рава в неговия профил в платформата X, показват как Българския лъв излиза за първи път от бокса с автомобила на Рейсинг Булс от сезон 2025 на „Имола“.

Припомняме, че основната цел на Цолов днес е да навърти 300 километра (62 обиколки), за да може да получи суперлиценз, с който да участва в свободни тренировки във Формула 1 по-късно през сезона. До 11:30 часа българско време Цолов вече беше направил 30 обиколки в две серии от по 15 тура. По информация на Sportal.bg до обяд са предвидени още три серии от по 15 обиколки, с което Българския лъв ще достигне общо 75, покривайки нужните 300 километра.

С днешния си тест Българския лъв става първият български представител, който взима участие в тестова сесия със сравнително актуален болид от Формула 1 от Владимир Арабаджиев през 2010 година насам. Тогава Арабаджиев взе участие в теста за млади пилоти в Абу Даби с отбора на Лотус.

Снимки: Jacopo Rava

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google