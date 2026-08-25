Най-големият шеф на Ред Бул решава за Цолов и Лоусън за догодина?

Решението новозеландският пилот на Рейсинг Булс Лиам Лоусън да бъде повикан за заместник на контузения Исак Хаджар не е било на тима на Ред Бул, а на големия шеф на компанията Оливър Минцлаф. Така Лоусън стана съотборник на Макс Верстапен за уикенда, а резервният пилот на Ред Бул Юни Цунода зае мястото на Лиам в Рейсинг Булс.

Лоусън прави много силен сезон в Рейсинг Булс - 8 класирания в зоната на точките в 11 старта и на “Зандвоорт” също взе точки, като завърши 7-и, след като Макс Верстапен отпадна заради катастрофа в първата обиколка.

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Лоусън полага сериозни усилия, за да убеди Ред Бул, че заслужава втори шанс за първия тим, като при предишния му опит той кара само 2 състезания за отбора в началото на 2025 година и тогава доктор Хелмут Марко даде да се разбере, че новозеландецът няма да получи нов шанс.

По-реалистичната преценка обаче е, че Лоусън се бори да запази мястото си в Рейсинг Булс, основно заради натиска от страна на водача в класирането във Формула 2 Никола Цолов. Българския лъв записа 6 победи в първата си пълна кампания във Формула 2 и спечели поредица важни битки, включително и двете състезания на “Силвърстоун”.

От Рейсинг Булс потвърдиха за вестник The New Zealand Herald, че все още не е взето решение кой ще кара за тима догодина във Формула 1. Предполага се, че Арвид Линдблад ще запази мястото си, а в Ред Бул искат повече време, за да оценят представянето и възможностите на Цолов.

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Главният изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер подсказа на “Зандвоорт”, че шефът на тима Алън Пърмейн ще вземе окончателното решение за това кой да кара за отбора. Но източниците на новозеландското издание твърдят, че решението ще се вземе по-високо в йерархията на Ред Бул.

И не става въпрос за Лоран Мекис, който за разлика от Кристиан Хорнър, не се опитва да се бърка в работата на втория тим на компанията. Очакванията са, че управляващият директор на Ред Бул Оливър Минцлаф да определи дали Лоусън ще остане във Формула 1 за сезон 2027. Минцлаф е и ефективната връзка между собствениците на компанията и спортната империя на Ред Бул.

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Миналата година Минцлаф говори пред германския вестник Bild и защити спорното решение Лоусън да бъде върнат от първия отбор в Рейсинг Булс.

“Това беше правилното решение - обясни Минцлаф. - Представянето във Формула 1 трябва да е на най-високо ниво, а неговото не беше на нужното ниво. Щеше да е грешка да оставим Лиам в Ред Бул. Постоянно увеличаващото се напрежение нямаше да му помогне. Той разбра и прие това, радваме се, че той кара за нас в Рейсинг Булс.”

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Промотирането на млади таланти е в основата на философията на Ред Бул, но в последно време се установи мнението, че в отсъствието на Хорнър и доктор Марко, в двата тима във Формула 1 вече се не взимат такива безмилостни решения като в близкото минало.

Дори Мекис призна, в Ред Бул са разочаровали вторите си пилоти в миналото, което би могло да се отнесе и към Лоусън, както и да редица други пилоти преди него.

Лоусън завърши 7-и в неделя, което с оглед на възможностите на RB22, може би е максимумът, а това означава, че той е взел точки в 7 от последните 8 състезания.

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Снимки: Gettyimages