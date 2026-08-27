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Николай Върбицалиев: Никола тепърва ще осъзнае какво постигна днес

  • 27 авг 2026 | 21:31
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Българският пилот Никола Цолов тепърва ще осъзнае какво постигна днес в теста на „Имола“ с болид от сезон 2025 във Формула 1. Това заяви Николай Върбицалиев, който беше с Никола на пистата.

„Никола се представи на изключително високо ниво, покри без големи грешки необходимите 300 километра, за да има право да кара в свободна тренировка на Формула 1 – обясни Върбицалиев. – Но след това продължи да кара и изпълни изключително обширна програма – над 700 километра, 14 комплекта гуми, 6 от които чисто нови, кара с различни модели гуми, с различни настройки.

Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1
Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

„Но мисля, че една когато остане сам, Никола ще осъзнае какво е постигнал днес, като легне да спи или утре, когато си каже: „Карах автомобил от Формула 1 и се представи страхотно“. Тепърва ще дойде това осъзнаване.

„Сега се връщаме към Формула 2, другата седмица битката се подновява на „Монца“ и преходът обратно от колата от Формула 1 не е лесен.

Николай Върбицалиев: 400 километра за Никола, ще кара още
Николай Върбицалиев: 400 километра за Никола, ще кара още

„Едни от първите впечатления на Никола днес от колата бяха, че тя има страхотна притискаща сила и колкото повече натискаш в завоите и си по-бърз, толкова по-добре стои и е по-стабилна колата. С болидите от Формула 2 положението е по-различно."

Снимка: VCARB

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