Никола Цолов: Цял живот работя за тази възможност

Лидерът във Формула 2 Никола Цолов записа днес първия си тестов ден с автомобил от Формула 1 – VCARB 02 на Рейсинг Булс от сезон 2025.
Никола записа днес 143 обиколки на пистата „Имола“ и още до обедната почивка беше покрил изискването от 300 километра без инциденти, за да получи право да участва в първа свободна тренировка във Формула 1.
Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1
„Голямо благодаря на VCARB и Ред Бул Джуниър тим, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност – заяви днес Българския лъв. – Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях, това е направо невероятно.
„Днес за първи път седнах зад волана на автомобил от Формула 1 като част от програмата ТРС и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност.
Николай Върбицалиев: Никола тепърва ще осъзнае какво постигна днес
Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
„Все още не съм осъзнал напълно какво постигнахме днес, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност, за да се върна в колата.“
Снимки: Gettyimages