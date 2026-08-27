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  3. Никола Цолов: Цял живот работя за тази възможност

Никола Цолов: Цял живот работя за тази възможност

  • 27 авг 2026 | 22:02
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Лидерът във Формула 2 Никола Цолов записа днес първия си тестов ден с автомобил от Формула 1 – VCARB 02 на Рейсинг Булс от сезон 2025.

Никола записа днес 143 обиколки на пистата „Имола“ и още до обедната почивка беше покрил изискването от 300 километра без инциденти, за да получи право да участва в първа свободна тренировка във Формула 1.

Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1
Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

„Голямо благодаря на VCARB и Ред Бул Джуниър тим, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност – заяви днес Българския лъв. – Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях, това е направо невероятно.

„Днес за първи път седнах зад волана на автомобил от Формула 1 като част от програмата ТРС и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност.

Николай Върбицалиев: Никола тепърва ще осъзнае какво постигна днес
Николай Върбицалиев: Никола тепърва ще осъзнае какво постигна днес

„Все още не съм осъзнал напълно какво постигнахме днес, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност, за да се върна в колата.“

10 Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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Снимки: Gettyimages

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