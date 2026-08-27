Никола Цолов: Цял живот работя за тази възможност

Лидерът във Формула 2 Никола Цолов записа днес първия си тестов ден с автомобил от Формула 1 – VCARB 02 на Рейсинг Булс от сезон 2025.

Никола записа днес 143 обиколки на пистата „Имола“ и още до обедната почивка беше покрил изискването от 300 километра без инциденти, за да получи право да участва в първа свободна тренировка във Формула 1.

First time in an #F1 car ✅



Our Red Bull Junior Team driver, Nikola Tsolov, took part in our TPC today in Imola, getting some useful mileage under his belt 🤝#VCARB pic.twitter.com/AkJzwHD2qf — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) August 27, 2026

Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

„Голямо благодаря на VCARB и Ред Бул Джуниър тим, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност – заяви днес Българския лъв. – Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях, това е направо невероятно.

„Днес за първи път седнах зад волана на автомобил от Формула 1 като част от програмата ТРС и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност.

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„Все още не съм осъзнал напълно какво постигнахме днес, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност, за да се върна в колата.“

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Снимки: Gettyimages