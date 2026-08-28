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  3. Дойде ли време Джордж Ръсел да е пилот №2 в Мерцедес?

Дойде ли време Джордж Ръсел да е пилот №2 в Мерцедес?

  • 28 авг 2026 | 12:39
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Дали Джордж Ръсел няма да се озове в ролята на Валтери Ботас, която финландецът получи в годините, в които беше съотборник на Люис Хамилтън в Мерцедес – верният №2, който обаче не застрашава амбициите на лидера на тима? Това се запита бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер, който сега има нова кариера в MotoGP.

Ръсел е част от семейството на Мерцедес от почти десетилетие, като от 2017 година компанията помага развитието му като млад пилот. От 2022 година насам Джордж е пилот на Мерцедес във Формула 1, като смени Валтери Ботас.

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В началото на 2025 всички бяха на мнение, че Ръсел ще е новият лидер на Мерцедес, Хамилтън премина във Ферари, а на мястото му дойде неопитният и неуверен Андреа Кими Антонели.

Но от старта на сезон 2026 разпределението на силите в тима се промени драстично – Ръсел доминира в Австралия, след което Антонели спечели 6 победи и води в класирането, като има 59 точки аванс пред Джордж и Хамилтън, който води атаката на Ферари.

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„Дали Ръсел и новият Ботас? Това е труден въпрос, да видим как ще реагира той – заяви Щайнер в подкаста The Red Flags. – Но така изглежда, не знам дали Джордж е в тази роля или не, но така изглежда. Наистина изглежда така.“

Италианецът обаче е уверен, че Ръсел може да потърси роля на лидер в друг отбор, ако стигне до заключението, че не получава равни възможности с тези на Антонели в Мерцедес.

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„Това е изцяло под контрола на Джордж – обясни Гюнтер. – Явно Валтери беше доволен от това, тъй като остана там вечно. Ако Джордж не е доволен, то той трябва да намери нещо друго, което да прави. Но това няма да е лесно, тъй като за догодина няма свободни места, може би за 2028.

„Може би Джордж ще си каже: „Не искам да сън новият Валтери Ботас и да карам тук още 10 години и да завършвам втори цял живот. Трябва да отида някъде другаде. Но това зависи от него, не от Мерцедес, той си решава.“

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Снимки: Gettyimages

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