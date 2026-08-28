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Жан Алези с критика към Хамилтън след избухването по радиото в Нидерландия

  • 28 авг 2026 | 10:36
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Бившият пилот във Формула 1 Жан Алези заяви, че гневните съобщения на Люис Хамилтън по отборното радио по време на състезанието в Нидерландия са били „неуместни“.

По средата на надпреварата Хамилтън се движеше зад съотборника си Шарл Леклер, но видимо имаше предимство в скоростта. В битката за подиума Хамилтън настоя Ферари да нареди на Леклер да го пропусне, за да не компрометира състезанието му.

Ферари трябва да застане изцяло зад Хамилтън, за да има шанс за титлата
Ферари трябва да застане изцяло зад Хамилтън, за да има шанс за титлата

Няколко обиколки по-късно Леклер беше извикан в бокса за смяна на гуми, което накара Хамилтън да изрази недоволството си по радиото: „Страхотен начин да губим време, момчета. Добра работа.“

Алези, който кара няколко сезона за Ферари в началото на 90-те години, постави под въпрос подхода на Хамилтън.

Хамилтън се извини за изригването си по радиото
Хамилтън се извини за изригването си по радиото

„Сметнах оплакванията на Хамилтън по радиото и в интервютата след състезанието за неуместни. Вярно е, че Шарл не отстъпи веднага, но не мисля, че това е причината да пропусне подиума“, каза французинът пред Corriere della Sera.

„Просто Люис има силен характер; той е ценен актив, но изисква определено уважение. Бих искал да напомня на всички нас, а и на него, че Ферари си е Ферари. То заслужава уважение. Дори когато не изпълнява веднага исканията му“, добави Алези.

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Джордж Ръсел описа "тежката" битка с Люис Хамилтън за подиума в Нидерландия

Нито един от пилотите на Ферари не завърши състезанието на подиума, като Ландо Норис спечели пред двамата състезатели на Мерцедес. След като спечели две поредни победи, Норис се превърна в сериозна заплаха за шампионата, според Алези.

„Норис буквално избухна на сцената като пилот, с Макларън, който ще бъде основна сила оттук до края на сезона. Той се върна на пистата с цел да спечели и... летеше. Представяне, което ни изненада, а предполагам и него самия, като се има предвид колко се затрудняваше в спринта, когато беше изпреварен от Леклер“, коментира бившият пилот.

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Снимки: Gettyimages

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