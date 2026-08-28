Жан Алези с критика към Хамилтън след избухването по радиото в Нидерландия

Бившият пилот във Формула 1 Жан Алези заяви, че гневните съобщения на Люис Хамилтън по отборното радио по време на състезанието в Нидерландия са били „неуместни“.

По средата на надпреварата Хамилтън се движеше зад съотборника си Шарл Леклер, но видимо имаше предимство в скоростта. В битката за подиума Хамилтън настоя Ферари да нареди на Леклер да го пропусне, за да не компрометира състезанието му.

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Няколко обиколки по-късно Леклер беше извикан в бокса за смяна на гуми, което накара Хамилтън да изрази недоволството си по радиото: „Страхотен начин да губим време, момчета. Добра работа.“

Алези, който кара няколко сезона за Ферари в началото на 90-те години, постави под въпрос подхода на Хамилтън.

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„Сметнах оплакванията на Хамилтън по радиото и в интервютата след състезанието за неуместни. Вярно е, че Шарл не отстъпи веднага, но не мисля, че това е причината да пропусне подиума“, каза французинът пред Corriere della Sera.



„Просто Люис има силен характер; той е ценен актив, но изисква определено уважение. Бих искал да напомня на всички нас, а и на него, че Ферари си е Ферари. То заслужава уважение. Дори когато не изпълнява веднага исканията му“, добави Алези.

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Нито един от пилотите на Ферари не завърши състезанието на подиума, като Ландо Норис спечели пред двамата състезатели на Мерцедес. След като спечели две поредни победи, Норис се превърна в сериозна заплаха за шампионата, според Алези.

„Норис буквално избухна на сцената като пилот, с Макларън, който ще бъде основна сила оттук до края на сезона. Той се върна на пистата с цел да спечели и... летеше. Представяне, което ни изненада, а предполагам и него самия, като се има предвид колко се затрудняваше в спринта, когато беше изпреварен от Леклер“, коментира бившият пилот.

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Снимки: Gettyimages